Kittilän kuntapolitiikka kompuroi edelleen selvittämättömiin kiistoihin

Kittilässä kuntapolitiikan selvittämättömät kiistat heijastuvat kuntavaalien ehdokasasetteluun. Kunnassa kerätään nimiä ainakin kahdelle vaihtoehtolistalle.

Pitkä vyyhti sai alkunsa vuonna 2013 Levin hiihtokeskuksen hissihankinnoista ja hiihtokeskusyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren erottamisesta. Tapahtumat johtivat muun muassa kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen. Korkein hallinto-oikeus kumosi viime kesäkuussa Mäkelän irtisanomisen ja totesi, että se oli lainvastainen.

Matkan varrella kunnanvaltuusto on tehnyt useita päätöksiä, joiden säännönmukaisuus on kyseenalaistettu. Yhtenä viimeisimmistä mutkista valtuusto on ollut kyvytön päättämään Mäkelän kanssa tehdystä sovintosopimuksesta.

Oikeudenmukainen Kittilä -ehdokaslista on syntynyt vastareaktiona sekavaan valtuustokauteen. Sen takana on muun muassa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys, joka on aiemmissa vaaleissa edustanut vasemmistoliittoa. Yrityksen mukaan uudelle listalle on tulossa monia ehdokkaita, jotka ovat kiinnostuneita kunta-asioista.

- En ole ajatellut seistä näiden ehdokkaiden edessä vaan heidän jokaisen takana, Yritys sanoo.

Toista vaihtoehtolistaa eli Kuntalaislistaa luotsaa Akseli Erkkilä, joka on eronnut perussuomalaisista. Erkkilän mukaan Kuntalaislista ei ole suora reaktio kunnanvaltuuston edesottamuksiin, vaan taustalla on pettymys suuriin puolueisiin.

- Olen sanonut kaikille, jotka ovat tahtoneet mukaan ja ehdolle, että heillä on omantunnonvapaus kunnanjohtajan erottamisasiassa. Itsehän minä olen jäävi, Erkkilä sanoo.