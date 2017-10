Kittilä vastaa ministeriön kiirehtimisvaatimukseen tiistaina

"Tämä on inhimillinen tragedia niin asianosaisille kuin kuntalaisillekin"

Kittilän kunta tiedottaa ensi tiistaina, mihin se ryhtyy valtiovarainministeriön jyrähdyksen ja tänään nousseiden syytteiden vuoksi. Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari katsoo, että alun perin sovittua prosessia on tarkasteltava kriittisesti.

– Totta kai kunnan täytyy tarkastella asiaa uusin silmin, Kivisaari sanoo.

Ministeriö pyysi aiemmin kunnalta selvitystä siitä, mihin se on ryhtynyt rikosepäilyjen vuoksi. Kunta on ilmoittanut käsittelevänsä asiaa ylimääräisessä kunnanvaltuuston kokouksessa viimeistään 17. marraskuuta, mutta ministeriön mukaan aikataulu on liian pitkä.

Moni rikossyytteen saanut toimii yhä Kittilän kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa. Kivisaaren mukaan on liian aikaista spekuloida, mitä heidän luottamustoimesta pidättäminen tarkoittaisi kunnalle. Kaikilla valtuutetuilla ja kunnanhallituksen jäsenillä on kuitenkin varahenkilöt.

– Kunnan päätöksenteko pitäisi olla turvattuna. Päätöksenteko ei pääse halvaantumaan, Kivisaari vakuuttaa.

Kivisaaren mukaan rikosjuttu on ollut "inhimillinen tragedia" niin asianosaisille kuin kuntalaisillekin.

– Asianosaiset ovat joutuneet odottamaan pitkään ratkaisua löyhässä hirressä.

Kivisaari kertoo tulleensa kesällä uutena valtuutettuna mukaan Kittilän päätöksentekoon. Hänen mukaansa jupakka on tuonut kuntaan ryhtiliikkeen.

– On kiinnitetty huomiota siihen, että ei voi toimia käytäntöjen mukaan vaan kunnan hallintosäännön mukaan. Kaikki ovat halunneet ajaa ryhtiliikettä.