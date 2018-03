Kissat alkoivat katsella oudosti vaatehuoneessa – asuntoon oli pesiytynyt sokeritoukkia, ja tuholaistorjuja kutsuttiin paikalle

– Aloimme ihmetellä, että mitä ne kissat oikein tuijottelevat vaatehuoneessa. Huomasimme, että siellähän on sellaisia inhan näköisiä ötököitä ja vieläpä aika paljonkin. Niitä näytti tulevan muun muassa listojen alta, kertoo sokeritoukkahyökkäyksen kohteeksi joutunut nainen.



Ensimmäiset merkit otuksista näkyivät joulun alla. Nainen yritti ensin myrkyttää niitä itse, mutta teho ei ollut toivotunlainen.



– Kyllä niitä on varmasti monta kymmentä nytkin. Eihän niistä muuta haittaa ole kuin että ne ällöttävät. Kun keittiön pöydälle ilmaantui yksi vipeltämään, se oli viimeinen pisara: nyt on saatava tuholaisentorjuja, nainen sanoo.



Torstaina asuntoon tuli aluevastaava Olavi Ikonen Oulun desinfiointipalveluista levittämään asuntoon tuholaisista selvää tekevää pyretriinipohjaista torjunta-ainetta.



Sokeritoukka on kutsumaton vieras, joka leviää muun muassa tavaroiden mukana ja pystyy myös liikkumaan viemäreitä pitkin asunnosta toiseen. Vaarallinen otus ei ole, mutta luonnollisesti tympeä uusi asukas varsinkin enemmissä määrin.



– Tilanne on ollut pitkään sama. Eivät ne ole yhtään vähentyneet mutta eivät lisääntyneetkään. Koko ajan teemme torjuntaa asuntoihin Oulun alueella, päivittäin tulee vähintään yksi tai kaksi tehtävää, luonnehtii ongelmaa tuholaistorjuntaa tekevän Oulun desinfiointi Oy:n toimitusjohtaja Mika Törmänen.



Sokeritoukat leviävät suunnilleen samalla tavalla kerros-, rivi- tai omakotitaloihin. Ne leviävät helposti uusien asukkaiden tavaroiden mukana, joten paljon vaihtuvuutta käsittävissä kerrostaloissa niitä saattaa esiintyä enemmän.



– Tilojen koot vaihtelevat laidasta laitaan. Joskus tilataan yhden huoneen puhdistus, joskus isompia. Torstaina tehtiin 28 huoneiston pompsi ja perjantaina seitsemän asunnon rivintalonpätkä, Törmänen sanoo.