Kirkosta erosi viime vuonna yli 52 000 ihmistä

Miksi kirkko on niin tärkeä joillekkin.kirkko ja tietty polittinen ryhmä joka uskoo mihin opetetaan tai mihin on pakko uskoa.uskoohan ateistikin kuitenkin johonkin jossain.ihmiset niin orjentoitunrita robotteja ettei jätä itselleen todellista rauhaa pohtia asioita kuten miten kirkko toimii ja mikä on päämäärä.kirkkohan ja seurakunnat ovat oikeita rahasampoja kyllä siellä rahaa on takana.näin on ja näin tulee olemaan iänkaikkisuuteen asti.piste