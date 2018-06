Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala on valittu uudeksi valtakunnansovittelijaksi. Valtioneuvosto nimitti Piekkalan virkaan tänään. Hän aloittaa tehtävässä elokuun alussa.

Piekkala on aiemmin työskennellyt Kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Hän on koulutukseltaan juristi.

Piekkala oli työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdokas tehtävään. Loppusuoralla haussa oli myös työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala, jolla oli takanaan useiden työmarkkinavaikuttajien tuki. Hietalan tukijat vaativat pätevimmän ehdokkaan valitsemista ja arvostelivat perinnettä, jossa valituksi on tullut keskusjärjestöjen keskenään sopima ehdokas.

Työ- ja elinkeinoministeriö haastatteli sekä Piekkalaa että Hietalaa, ja molemmat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Ministeriö tähdentää, että virassa on kyse työkokemuksen lisäksi myös työmarkkinajärjestöjen luottamuksesta.

- Hakijoiden haastattelussa saadun kokonaisarvioinnin perusteella Piekkalan voidaan arvioida täyttävän tällä hetkellä nämä vaatimukset ja odotukset Hietalaa paremmin, todetaan STT:n näkemässä muistiossa.

Muistion mukaan Hietalan kokemus työlainsäädännöstä, työmarkkinoiden toiminnasta, neuvottelu- ja sopimustoiminnasta sekä työriitojen ratkaisumenettelyistä on "sekä pituudeltaan että syvyydeltään Piekkalaa jonkin verran laajempaa". Työmarkkinajärjestöjä kuultuaan ministeriö kuitenkin arvioi, että Piekkala on parempi hoitamaan tehtävää.

- Kuulemisen perusteella voidaan katsoa, että Piekkalalla on sopivan taidon ja kyvyn ohella parhaat henkilökohtaiset ominaisuudet ja johtamisedellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen, muistiossa linjataan.

Helteen lähdön jälkipyykki voi vaikuttaa työhön

Piekkala ei ole ollut näkyvä toimija julkisuudessa, vaikka hänellä onkin vuosien kokemus työmarkkinakentiltä. Hän sanoo odottavansa uutta tehtävää jännittynein mielin. Piekkala puolustaa menettelyä, jossa työmarkkinaosapuolet voivat esittää ehdokastaan valtakunnansovittelijaksi.

- Kysymys on siitä, että valtakunnansovittelijan pitää nauttia työmarkkinajärjestöjen luottamusta. Tämä prosessi on meidän käytäntönä ollut pidempään, Piekkala sanoo STT:lle.

Valtakunnansovittelijaksi haki yhteensä neljä henkilöä. Muut hakijat olivat Niko Siukkola ja Terhi Litmanen.

Virka tuli avoimeksi, kun aiempi valtakunnansovittelija Minna Helle valittiin kesken kauden työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen. Ratkaisu synnytti kiivasta keskustelua ja herätti närää erityisesti palkansaajapuolella. Helteen ratkaisu herätti kysymyksen sovittelijainstituution uskottavuudesta ja riippumattomuudesta.

Piekkala uskoo, että keskustelu voi vaikuttaa myös hänen työhönsä.

- Itse olen ajatellut, että ehkä se palaute (Helteen ratkaisusta) on ollut aika rajua, mutta ymmärrettävää, koska ehkä kukaan ei ollut odottanut sellaista. Mutta en usko, että sovittelujärjestelmä sinänsä olisi suuren kolhun siinä saanut. Toki se jää nähtäväksi, ja sitä pitää arvioida erikseen.

Helle tuli kautensa aikana tunnetuksi aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä. Piekkala sanoo, että hänellä on ollut työssään somelle vähemmän aikaa.

- Avoimuus on ihan hyvä asia, mutta siinä joutuu vetämään rajaa, mikä avoimuus on tarkoituksenmukaista ja mihin on aikaa. Kukin taaplaa tavallaan, jotkut ovat hyvinkin vilkkaita some-ihmisiä, itse olen ehtinyt vähemmän.