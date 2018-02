Kina perhevapaista on eri etujen summa – keskustalla on painetta tyydyttää ydinkannattajiaan

Perhevapaiden uudistamisesta tuli erityisesti keskustalle monella tapaa ongelmallista. Hallituspuolueiden on vaalien lähestyessä vaikeampi sovittaa etujaan yhteen.

Hallituspuolueiden välille ryöpsähti nopeasti kina perhevapaiden uudistamisesta, kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti perjantaina, ettei uudistusta syntyisi tällä hallituskaudella. Syynä on rahoituksen uupuminen. Keskustalle ei käy, että uudistusta rahoitettaisiin leikkaamalla kotihoidon tukea, kuten suunnitelmana oli.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sekä monet muut kokoomuslaiset hyökkäsivät heti keskustan kimppuun luovuttamisesta ja jupakka oli valmis. Oppositio säesti moittimalla hallitusta uudesta epäonnistumisesta ja heikosta työstä tasa-arvon eteen.

Erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta kertoo, että uudistuksen ympärillä on nyt monia erilaisia poliittisia etuja, jotka vaikeuttavat ratkaisun syntymistä.

– Keskustan joukoissa on todennäköisesti kyseenalaistettu enemmän perhevapaiden uudistamista ja korostettu perheiden oikeutta itse päättää, miten asiat hoidetaan. Keskustan kannattajissa on enemmän konservatiivisia ihmisiä, joille muutosta on vaikeampi perustella, Karimäki pohtii.

Tilanteeseen vaikuttaa Karimäen mielestä sekin, että keskustan kannattajat voivat mieltää hallituksen tekevän kokoomuslaista politiikkaa.

– Saarikolle annettiin heti paljon tukea keskustan riveistä. Keskusta haluaa nyt korostaa, ettei pienituloisilta lapsiperheiltä saa leikata. Kannatusluvut ovat keskustalle olleet takkuisempia kuin kokoomukselle. Ydinkannattajakuntaa yritetään tyydyttää, Karimäki lisää.

Vaalitkin vaikuttavat

Myös kokoomuksella on pelissä teemoja, joita se haluaa kannattajiensa silmissä pitää esillä. Erilaiset edut ajoivat puolueet nyt uudistuksessa törmäyskurssille.

– Grahn-Laasosen voimakas kannanotto kertoo kokoomukselle tärkeästä työllisyyskysymyksestä. Kokoomus haluaa muutosta erityisesti sen takia, Karimäki sanoo.

Kolmas hallituspuolue Sininen tulevaisuus on Karimäen mielestä esittänyt kahdenlaisia mielipiteitä perhevapaiden uudistamisesta.

– Sininen tulevaisuus haluaa toisaalta jatkaa uudistusta, mutta aiemmin on myös kyseenalaistettu uudistusta, koska perheiden päätösvaltaa on haluttu korostaa.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat reilun vuoden kuluttua. Hallituskauden kääntyminen viimeiselle vuodelleen voi entistä enemmän vaikuttaa politiikan ratkaisuihin.

– Varmasti puolueet joutuvat aktiivisemmin ottamaan huomioon, miten päätökset suhteutuvat vaalien lähestymiseen.

Karimäki ei sulje täysin pois sitäkään, että keskusta joutuu nyt miettimään samalla kunniapuheenjohtajansa Paavo Väyrysen pyrkyä keskustan johtoon. Väyrynen osaa puhutella erityisesti keskustan konservatiivisempia kannattajia.

– Politiikassa kaikki voi liittyä kaikkeen. Väyrysen haku puheenjohtajaksi osuu nyt samaan ajankohtaan. Keskustan on vaikea päästä Väyrysen kanssa johtamaan tapahtumien kulkua.

Trio käy vielä läpi

Perhevapaiden kokonaisuudella tarkoitetaan yleisemmin äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaita sekä kotihoidon tukea. Näitä vapaita pidetään keskeisenä tasa-arvopolitiikan välineenä.

Ongelmaksi koetaan esimerkiksi se, että naisten työurat jäävät miesten työurista jälkeen, kun äidit ovat isiä enemmän hoitamassa lapsia. Miehille on tarkoitus löytää parempia väyliä lasten hoitamiseen. Uudistustarpeeseen vaikuttavat myös työelämän muutokset, jotka voivat vaikeuttaa vapaiden pitoa.

Niin puolueet, työmarkkinat kuin eri järjestöt ovat laajasti sitä mieltä, että uudistusta tarvitaan, mutta yksityiskohdista on vaikea päästä sopuun.

Hallitus saattaa vielä yrittää jotakin, sillä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti lauantaina iltapäivällä Twitterissä, että hallituspuolueiden puheenjohtajat käyvät ´vielä tilannetta läpi.

– Trio käy läpi vielä läpi perhevapaauudistuksen tilanteen maanantaina illalla, Sipilä ilmoitti.