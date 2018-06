Kimppasaunominen koki renessanssin ja yleisiä saunoja tulee koko ajan lisää – testissä hökkelisauna

Sosiaalisesta saunomisesta on tullut näiden aikojen suomalainen ilmiö. Helsingin Löylyn ja Allas Sea Poolin vanavedessä uusia yleisiä saunoja on luvassa ainakin Ouluun ja Tampereelle.

Savumerkeistä voi olla hyötyä nykyaikanakin. Niitä nousee Helsingin uuden asuntoalueen Kalasataman eteläpuolelta, Sompasaaren vaikeakulkuisen työerämaan kärjestä.

Savun on pakko olla peräisin Sompasaunasta. Se on pääkaupungin, ellei koko Suomen yleisin sauna ja melkein maailmankuulu, mutta miten sinne pääsee? Edessä on silmänkantamattomiin louhikkoa, soravuoria ja aitaa, jossa lukee: "Työmaa-alue, asiattomilta pääsy kielletty".

Me emme ole asiattomia. Meillä on asiaa.