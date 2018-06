Kilpailu tökkii netin kuituyhteyksien kuukausihinnoittelussa – viestintäviraston tuoreen päätöksen toivotaan laskevan hintoja

Miten tai oikeastaa miksi kilpailuvirasto ei toimi sille kuuluvalla tavalla, eli ilmoita väärinkäytöksistä ja huolehdi että ne korjataa? Tämä on se kysymyksien kysymys. Meillä toimii oikeistolainen bolsevismi jossa pakolla anastetaan infraa ja hyödytetään sitä ryöstökapitalismin ehdoin. Esim. Garuna on nostanut perushinta 400% eikä kukaan tee mitään. Näyttääkin siltä että Suomessa on tämä "siittä vaan" menttaliteetti valloillaan. Näissä operaattoreiden hinnoittelussa on niin paljon ilmaan että sitä ei kehtaa edes paljastaa, se on myös glopaalia toimintaa, paitsi kehitysmaissa heille itselleen, siellä se todellinen maksukyky määrää. Puhelujen hinnoittelu on noussut pilviin sitten lankapuhelimen. Käsitys siittä että älypuhelimijen käyttö olisi jotekin monimutkaisempaa on hölynpölyä, siinä yhdistyy vain tekniikan ansiosta useita laitteita kuten; Puhelin, tietokone, radio, tv,kamera, lähetin jne. siinä ei ole kulujen kannalta mitään merkitystä. Toiminnot vain välittyvät jonkun operaatorin kautta mutta voisivat toimia ilman heitäkin.