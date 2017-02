Kiistellyt vene- ja moottoripyöräverot ehkä kaatumassa hallituksessa

Kiistellyt vene- ja moottoripyöräverot saattavat olla kaatumassa hallituksessa.



Pääministeripuolue keskusta on puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan valmis luopumaan moottoripyöräverosta. Kaikkosen mukaan sekä vene- että moottoripyöräveroa on molempia syytä tarkastella, koska niden yhteydessä on ilmennyt epäkohtia lausuntokierroksella.



– Ei näistä kumpikaan mikään keskustan suosikkiveroa ole, Kaikkonen sanoo.



– Molemmissa veroissa on selvästi hankaluutensa. Hallituksen pitää nyt arvioida, että viedäänkö näitä veroja eteenpäin vai eikö viedä. Tai viedäänkö niitä muutettuina, Kaikkonen sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen sekä vene- että moottoripyöräveroa on syytä tarkastella, koska molempien yhteydessä on ilmennyt epäkohtia lausuntokierroksella.

Kokoomuslaisista hallituslähteistä vahvistetaan Lännen Medialle, että kokoomus on valmis luopumaan sekä vene- että moottoripyöräverosta.



Myös Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho on kertonut Suomen Uutisissa, että puolue on valmis luopumaan moottoripyöräverosta.



Jos veroista päätetään luopua, tulee Kaikkosen mukaan löytyä kolmen puolueen yhteisymmärrys asiasta.



– Jos jommasta kummasta, tai molemmista luovutaan, niin vastaavia verotuloja täytyy etsiä jostain muualta, sillä ne ovat olleet osa valtion talouden tasapainottamisen ohjelmaa.



– Heitän nyt palloa talouspoliittisen ministerivaliokunnan suuntaan, että siellä tehdään järkeviä päätöksiä näiden osalta.



Hallitus on puhunut epäsuosituista veroista ja niiden mahdollisesta perumisesta säännöllisesti, viimeksi tällä viikolla.