Kiista palautusten vastaisista mielenosoituksista kiihtyy – Näin poliisi vastaa syytöksiin

Itä-Uudenmaan poliisi on rajoittanut mielenosoittajien sananvapautta, kirjoittaa Stop Deportations -verkosto tiedotteessaan. Verkoston oli tarkoitus järjestää 8. elokuuta mielenilmaus Irakiin pakkopalautettavan Karrarin tukemiseksi Helsinki-Vantaan lentokentällä. Poliisi kuitenkin siirsi mielenilmauksen paikkaan, josta se ei mielenosoittajien mukaan olisi näkynyt tai kuulunut mihinkään.

– Mielenosoitus ei päässyt koskaan alkamaan, sillä poliisi ei halunnut neuvotella mielenosoituksen paikasta, Stop Deportations kirjoittaa tiedotteessaan.



– Poliisi siirsi Stop Deportations mielenosoituksen pois paikalta, jossa se nauttisi sanavapauden tuomaa mielenosoitusoikeutta, ja osoitti mielenosoituksen näkymättömiin ja kuulumattomiin siltä varalta, että paikalle ilmestyy vastamielenosoittajia.



Stop-Deportations- verkosto on järjestänyt Helsinki-Vantaalla myös aiemmin mielenilmauksia, joissa ollaan vastustettu turvapaikanhakijoiden palautuslentoja.



Mielenosoittajat: Poliisin toiminta oli sekava



Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastannut mielenosoittajien väitteisiin verkkosivuillaan. Poliisin mukaan tiistain 8. elokuuta mielenosoitus pidettiin yhtenä lentoaseman vilkkaimmista matkustusajoista, ja mielenosoituksen pitäminen aiemmassa paikassa olisi häirinnyt kohtuuttomasti lentomatkustajia sekä liikennettä.



– Paikan valinnassa ei pyritä estämään mielenosoitusta tai vaikeuttamaan sitä, kuten sosiaalisessa mediassa on esitetty. Poliisin tehtävä on vastata turvallisuudesta eikä ottaa kantaa mielenosoituksen aiheeseen, sivulla kerrotaan.



– Paikkavalinnassa vaikutti myös se, että aiempien mielenosoitusten jälkeen poliisi sai sivullisilta kirjallista palautetta, että mielenosoitukset oli koettu häiritseviksi ja pelottaviksi. Myös tiistaisesta 8.8. mielenosoituksista tuli poliisille ennakkoon vastaava yhteydenotto, kun tieto mielenosoituksesta tuli julkisuuteen, Itä-Uudenmaan poliisilaitos kirjoittaa.



Mielenosoittajien mielestä poliisin toiminta kentällä oli sekavaa, ja 10. elokuuta päivätty verkkosivujen tiedote oli ristiriitainen. Verkoston mukaan kokoontumislain 10. ja 20. pykälät eivät mahdollista mielenosoituksen siirtoa yksittäisten palautteiden perusteella, vaikka poliisi mainitsi ne yhtenä siirtoon vaikuttavana tekijänä.



– Stop Deportations ei halua mielenosoituksillaan häiritä tai hankaloittaa mitenkään lentoliikennettä tai matkustajia, vaan tuoda tietoon, mitä lentoliikenteessä piilotellen tapahtuu. Matkustajien tai lentohenkilökunnan turvallisuutta ja viihtyvyyttä ei todellakaan takaa se, että koneessa on hätäänsä huutava pakkopalautettava, verkoston tiedotteessa todetaan.



Mielenosoittajat kirjoittavat tiedotteessaan, että vaikka poliisi vetosi kentällä liikenneturvallisuuteen, se siirsi mielenosoituspaikan autojen sekaan ja käski mielenosoittajat poistumaan ajotietä pitkin. Lisäksi mielenosoittajat syyttävät poliisia etnisestä profiloinnista, koska poliisi heidän mukaansa pysäytti "rodullistettuja lentomatkustajia, joiden oletti kaiketi kuuluvan mielenosoittajiin". Mielenosoittajien mukaan poliisi olisi myös estänyt turvapaikanhakijoiden pääsyn juna-asemalle lentokentän käytävää pitkin ja määrännyt heidät ajotielle etsimään reittiä pysäkille.



Poliisi: "Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti"



Itä-Uudenmaan poliisi päivitti verkkosivujensa tiedotetta tiistaina palautteeseen liittyen. Päivityksen mukaan 8. elokuuta mielenosoittajille ja vastamielenosoittajille eristettiin mielenosoituspaikat lyhytaikaisen pysäköintialueen luokse T2-terminaalin eteen ja "näköyhteyden päähän terminaalista, mutta kuitenkin pois liikennealueelta sekä ulko-ovien välittömästä läheisyydestä".

– Sivullisten antama palaute otettiin huomioon, mutta se ei ollut peruste mielenosoituksen paikkavalinnassa. Poliisi on saanut kirjallista ja suullista palautetta mielenosoittajilta, vastamielenosoittajilta ja sivullisilta, poliisin päivityksessä kerrotaan.



Poliisin tiedotteen mukaan poliisi ei suorita lentoasemalla tai mielenosoitusten yhteydessä etnistä profilointia.



– Kaikkia mielenosoittajia ja mahdollisia vastamielenosoittajia kohdellaan tasavertaisesti.



Stop Deportations -verkoston mukaan pakkopalautuksia vastustavien mielenosoitusten aikana kentällä ei olisi ollut muita mielenosoituksia, vaan pelkästään "satunnaisia videokuvaavia rasisteja".



Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan lentokentällä on pidetty kevät-kesän aikana kolme turvapaikanhakijoiden maasta poistamista vastustavaa mielenosoitusta, joiden järjestelyt ja poliisin toimet ovat herättäneet kysymyksiä muun muassa sosiaalisessa mediassa.



– Jo tapahtuneiden mielenosoitusten jälkeen poliisi on linjannut, että terminaalien sisätiloissa tai välittömässä läheisyydessä ei kokonaisturvallisuuden vuoksi saa osoittaa mieltään, verkkosivuilla kerrotaan.



Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan ensimmäisen palautuksia vastustavan mielenosoituksen aikana lentoasemilla "pyrittiin muun muassa turvavalvotulle alueelle, joka olisi voinut vaarantaa lentoturvallisuuden". Stop Deportations -verkoston tiedotteen mukaan mitään todisteita tästä ei ole esitetty.



Poliisilaitoksen mukaan poliisi varustautuu lentokentän mielenosoituksiin huomattavin resurssein, koska Helsinki-Vantaa on kansainvälinen erikoiskohde muun muassa siksi, että siellä on Suomen valtakunnan raja.