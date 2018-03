Kiintiötakseja varten on haettu lupia ely-keskukselta edellisvuosien tahtiin – uusista luvistakin kysellään jo ahkerasti

Taksiliitossa arvellaan, että sivutoimisuus tulee alalla kasvamaan.

Taksilupia haetaan ely-keskuksista normaaliin tahtiin, vaikka taksilain muutoksen myötä luvan saanti tulee heinäkuussa helpottumaan.

Tänä vuonna on myönnetty 220 taksilupaa, joista 62 on uusia hakemuksia; muut ovat jatkolupia.

Ely-keskuksen liikenteen lupapalveluiden lupapäällikkö Pasi Hautalahti toteaa, että paikkakuntakohtaiset kiintiöt ovat voimassa vielä heinäkuuhun asti, joten ne täytyy yrittää täyttää. Mutta sitä, mitä heinäkuun jälkeen tapahtuu, ei voi ennustaa.

Hän toteaa, että pääkaupunkiseudulla kiintiötaksien määrän täyttämisessä ei ole ollut ongelmia, mutta pienissä kunnissa on ollut vaikeuksia löytää tarpeeksi takseja.

Hautalahti arvelee, että uusia hakemuksia alkaa tulla enemmän heinäkuun jälkeen.

– Saamme jatkuvasti puheluita, jotka alkavat: olen aloittamassa heinäkuussa taksiyrittäjänä.

Iäkkäät kuskit alkavat jäädä eläkkeelle

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen on huolissaan, että taksien määrä vähenee pienillä paikkakunnilla heinäkuun jälkeen.

Suomessa on tällä hetkellä 9 000 taksiyrittäjää ja noin 10 000 autoa. 80 prosenttia yrittäjistä on Taksiliiton jäseniä. Heistä 30 prosenttia on yli 60-vuotiaita ja kaksi kolmesta yli 50-vuotiaita.

Vuosittain noin 400 taksiyrittäjää lopettaa toimintansa.

Koskisen mukaan alalla lopettaneiden määrä ei ole huhuista huolimatta dramaattisesti kasvanut. Eläkkeelle jäävien osuus on vain suuri.

Hän arvelee, että jatkossa sivutoimisuus tulee kasvamaan.

– Esimerkiksi maanviljelijä voisi olla talvisin taksikuski. Tosin maanviljelijän työt ajoittuvat toukokuun ja lokakuun välille, Koskinen miettii.

Pikkujoulusesongin taksijonoihin helpotusta

Taksifirmat voivat heinäkuusta alkaen ajaa vapaammin muuallakin kuin alueella, jolle he ovat saaneet luvan eikä lupien määrää rajoiteta.

Trafin tieliikennejohtajan Marko Sillanpään mukaan yritykset voivat pian päättää, miten monta taksia pannaan liikenteeseen esimerkiksi pikkujoulusesongin aikaan, joten taksijonoja ei pian ehkä enää kauhistella.

Hänen mukaansa tässä vaiheessa on turha luoda uhkakuvia ja sanoa, että kohta kuka tahansa voi alkaa kuljettaa ihmisiä vaikkapa mopoautolla paikasta paikkaan.

Hänen mielestään taksiliikenteen vapautumisessa on paljon hyvää; palvelut paranevat ja oman auton tarvekin vähenee.

– Ei tässä ole samanlaista moraalista tai eettistä ongelmaa kuin esimerkiksi alkoholin myynnin vapautumisessa.