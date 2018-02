Kiikutatko vuodevaatteet pakkaseen pölypunkkien pelossa? – Lue marttaneuvojan vinkit

Lähipäiviksi on luvassa napakkaa pakkasta. Kannattaako vuodevaatteet kantaa ulos, jotta pääsee pölypunkeista eroon.

– Nykytieteen valossa pölypunkit ovat kodeissa äärimmäisen harvinaisia. Suomessa niitä ei juuri ole löydetty enää aikoihin, kertoo Marttaliiton kotitalousneuvonnan harjoittelija Outi Mehto.

Pölypunkkien pelossa petauspatjoja, peittoja ja tyynyjä ei siis kannata pakkaseen kuskata.

– Sen sijaan vuodevaatteiden raikastamisen vuoksi ulkona tuulettaminen on suositeltavaa.

Hämähäkkieläimiin kuuluvilla pölypunkeilla peloteltiin menneinä vuosina. Vähintään -18 asteen pakkanen todettiin pienten pölypunkkien surmaksi.

– Monilla on jäänyt kytemään ajatus pölypunkeista. Keskuslämmityksellä toimivien asuntojen ilma on kuitenkin pölypunkeille liian kuivaa. Lisäksi vuodevaatteissa on tekokuituisia materiaaleja, joita pölypunkit karttavat.

Vuodevaatteet kannattaa pestä säännöllisesti, kopistella ja tuulettaa raikkauden vuoksi. Tamppaamista Mehto ei kuitenkaan suosittele.

– Imurointi on parempi keino. Myös mattoja kannattaa ensisijaisesti imuroida. Tamppaaminen voi katkoa mattojen ja petivaatteiden kuituja.

Outi Mehto hoksauttaa, ettei vuodetta kannata petata aamulla kiireellä. Jokainen hikoilee yön aikana, joten vuoteen kosteus pääsee paremmin haihtumaan, kun päiväpeitettä ei heti vetäise sängyn ylle.