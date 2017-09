Kihniössä palaneesta rintamamiestalosta löytyi vainaja

Kihniössä Pirkanmaalla torstaina palaneen omakotitalon raunioista on löytynyt vainaja, kertoi poliisi perjantaina. Poliisin mukaan on hyvin todennäköistä, että vainaja on vähän alle 80-vuotias mies, joka asui talossa yksin.

Poliisin tutkinnassa ei ole ilmennyt mitään viitteitä siitä, että tapaukseen liittyisi muita ihmisiä. Poliisi jatkaa esitutkintaa palonsyyn- ja kuolemansyyntutkintana.

Torstai-iltana syttynyt palo tuhosi puolitoistakerroksisen rintamamiestalon. Palokunnan saapuessa paikalle rakennus oli ilmiliekeissä ja katto romahtanut jo osittain alas.