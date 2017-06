Kielteisen päätöksen saanut Nour Jamal odottaa vaaleja ja turvapaikanhakijoille myönteisempää hallitusta

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut irakilainen Nour Jamal on ollut helmikuusta alkaen joka päivä osoittamassa mieltään Helsingin Rautatientorilla. Perjantaina poliisi ilmoitti, että turvapaikanhakijoiden mielenosoitus pitää purkaa ilta seitsemään mennessä. Perusteena leirin purkamiselle on turvallisuustilanne.

Näin turvapaikanhakijat ja suomalaiset vapaaehtoiset lupasivat rauhanomaisesti tehdäkin. Mutta se ei tarkoita, että heidän mielenosoituksensa Suomen turvapaikkapolitiikkaa ja Maahanmuuttoviraston päätöksiä vastaan loppuisi.

- Maanantaina jatkamme neuvotteluita poliisin kanssa, missä voimme mielenosoitusta jatkaa. Jos ei tässä, niin sitten jossakin muualla. Meillä on ollut koko ajan hyvää yhteistyötä poliisin kanssa, kertoo vapaaehtoisena mielenosoitusleirissä alusta asti toiminut Tiia Nohynek.

Nohynek on ollut aiemmin töissä vastaanottokeskuksessa Helsingissä.

- Emme aio lopettaa mielenosoittamista, tapahtui mitä tahansa. On kansalaisoikeus saada osoittaa mieltä, Nour Jamal sanoo.

Perheenjäsenille erilaiset päätökset

Nour Jamal tuli 9-henkisen perheensä kanssa Irakista Suomeen syyskuussa 2015.

Vapaaehtoinen Tiia Nohynek ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut irakilainen Nour Jamal ovat osoittaneet mieltään helmikuusta alkaen Rautatientorilla.

Seitsemän kuukautta sitten Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvat Jamalin vanhemmille ja viidelle alaikäiselle sisarukselle. Hän ja hänen niin ikään täysi-ikäinen sisarensa saivat kielteisen turvapaikkapäätöksen. Koska sisarukset ovat täysi-ikäisiä, katsottiin Jamalin mukaan, että he pystyvät huolehtimaan itsestään. Molemmat ovat valittaneet kielteisestä päätöksestä.

- He yrittivät erottaa meidät.

Jamal on varma, että helmikuusta jatkunut turvapaikanhakijoiden mielenosoitus on auttanut turvapaikanhakijoiden asiaa.

- Olemme voineet näyttää, keitä me olemme ja miten epäreiluja päätöksiä Maahanmuuttovirasto on tehnyt.

Humalaiset häiriönä

Rautatientori on keskeinen paikka, jossa ihmisiä kulkee koko ajan ohi ja monet ovat myös pysähtyneet puhumaan mielenosoittajien kanssa. Osa on tukenut, osa ei.

- Viikonloppuöisin täällä käy humalaisia, jotka yrittävät provosoida. Osa on myös käyttänyt fyysistä voimaa.

Tiia Nohynek kertoo, että hänkin on saanut kuulla monet huorittelut, kun humalaiset ovat huonon baari-illan jälkeen tulleet kertomaan mielipiteensä.

Levottomuutta Rautatientorilla on lisännyt myös se, että torilla oli pitkään myös Suomi ensin -mielenosoitus. Poliisi määräsi sen purettavaksi tämän viikon maanantaina. Tiia Nohynekin mukaan on ehkä parempi, että mahdollisella tulevalla mielensoituspaikalla ovat vain turvapaikanhakijat.

Nour Jamal on pettynyt Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen. Hänen mielestään se on ollut turvapaikanhakijoiden painajainen.

- Alussa pääministeri Sipilä toivotti turvapaikanhakijat tervetulleiksi. Nyt hän ei enää sano mitään. Hän on pääministeri, kyllä hänen pitäisi ottaa kantaa siihen, kun ihmisiä lähetetään vaarallisiin oloihin. Meidän pitää odottaa kaksi vuotta, kun Suomessa käydään eduskuntavaalit ja jos hallitus vaihtuu. Jospa silloin asenne muuttuisi.

Ammar Hamzah Hussein tuli Suomeen yksin Irakista.

Nour Jamal on tietokoneinsinööri. Suomessa hän on ollut siivoojana, kokkina ja hän on myös maalannut tauluja kokemuksistaan turvapaikanhakijana. Jamalilla oli jo näyttely Helsingin Vallilassa. Jamal on jo oppinut jonkin verran suomea ja puhuu englantia sujuvasti.

Ammar Hamzah Hussein tarvitsee ystävänsä tulkiksi. Hän tuli Suomeen yksin kaksi vuotta sitten ja sai kielteisen turvapaikkapäätöksen, koska katsottiin, että Irak on turvallinen maa.

Hän haluaa näyttää pitkän arven käsivarrestaan. Se tuli Irakissa, jossa hän kuului Irakin amerikkalaisiiin joukkoihin. Käsi hoidettiin kuntoon Suomessa, kun siihen tehtiin luunsiirto.