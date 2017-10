KHO tyrmää hallituksen esityksen ympäristönsuojelulain muuttamisesta - "Viimeistelemätön, riittämättömästi perusteltu, osin virheellinen"

Korkein hallinto-oikeus (KHO) arvostelee jyrkästi hallituksen esitystä ympäristönsuojelulain muuttamiseksi.

Esitysluonnoksessa esitetään, että ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin uusi luku. Luvussa säädettäisiin uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä.

KHO toteaa lausunnossaan, että luonnos on viimeistelemätön, riittämättömästi perusteltu ja osin virheellinen.

KHO:n mukaan uusi ilmoitusmenettely ei ratkaisisi nykyiseen lupasäädäntöön mahdollisesti liittyviä ongelmia, vaan synnyttäisi runsaasti uusia ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty.

Oikeus huomauttaa, että ympäristöministeriö toteaa itsekin luonnoksessaan, että vaikutusten arviointia ei ole tehty ja sitä täydennetään myöhemmin.

Ympäristönsuojelulain uudistus on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa säädöksiä. Ympäristöministeriö lähetti esitysluonnoksen lausuntokierrokselle viime kuussa. Lausuntojen takaraja on perjantaina.

Ministeriön kaavailujen mukaan uusi ilmoitusmenettely voisi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2019 alussa.