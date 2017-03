KHO: sotessa sosiaalipalvelut vähällä huomiolla – Pöysti ja Rehula: hiotaan pykäliä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) toteaa, että soteuudistuksen valinnanvapauslainsäädäntö on valmisteltu pitkälti terveyspalvelujen lähtökohdasta, ja samalla sosiaalipalvelut ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Erityisesti sitä kiinnostaa miten palvelujen yhteenliittäminen onnistuu perustuslain edellyttämällä tavalla.



Soteuudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti totesi Lännen Medialle, että KHO on aivan oikeilla jäljillä.



– On hyvä, että arvovaltainen ulkopuolinen taho nosti tämän esiin, mutta olemme huomanneet tämän valmistelun edetessä ja kiinnittäneet jatkovalmistelussa erityistä huomiota sosiaalipalveluihin. Yritämme varmistaa, että sosiaalihuolto on siellä vahvasti mukana, jotta pääsemme aidosti integroituihin palveluihin, Pöysti lupasi.



KHO toi kantansa esiin kommentoidessaan lausuntokierroksella olevaa soteuudistuksen valinnanvapauslainsäädäntöä.



Pöystin mukaan valmistelussa sorvataankin nyt lisäpykäliä.



– Katsomme miten voimme varmistaa esimerkiksi liikkuvan sosiaalihuollon sekä sotekeskuksiin riittävän vahvan sosiaalihuollon osaamisen ja asiantuntemuksen.



Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) totesi Lännen Medialle, että pykäliä hiotaan normaalin lainvalmisteluprosessin tapaan.



– Yhdenvertaisuuden ja valinnanvapauden toteutuminen. Julkista keskustelua on käyty paljon. Todella paljon. Ja jo siitä pystyy tekemään lukematta yhtäkään lausuntoa johtopäätöksen mitä hioa pitää. Tässä rakennetaan kuitenkin kokonaisuutta, ja sellaisena se eduskunnallekin esitetään, Rehula muistutti.



Viitisen viikkoa aikaa



Valinnanvapauslakiesityksen lausuntoaika umpeutuu 28.maalikuuta. Lausuntoja pyydettiin yli 500 taholta, ja keskiviikkoiltapäivään mennessä näkemyksensä oli jättänyt 226 kommentoijaa.



– Niiden sisältöä on lähdetty purkamaan heti ensimmäisten tultua, sillä aikaa on vain viitisen viikkoa esityksen jättämiseen eduskunnalle. Monta mutkaa vielä matkassa, Rehula heitti.



Pöysti luonnehtii valmisteluaikaa tiukaksi.



– Onhan tämä hyvän lainvalmisteluprosessin näkökulmasta poikkeuksellisen kireä aikataulu tämän mittaluokan asialle, Pöysti lisää.



KHO:n mielestä epäselväksi jää myös asiakkaan oikeussuojan turvaaminen sekä palvelujentuottajien valvonnan toteutuminen, kun palvelujen tuottaminen perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä.



Myös sopimussuhteiden oikeudellinen luonnehdinta on KHO:n mukaan puutteellista. Se taas aiheuttaa epävarmuutta oikeussuojajärjestelmän soveltamisessa.



Korkein hallinto-oikeus pitää myös ongelmallisena ehdotettua valinnanvapauden soveltamista lastensuojelussa ja tahdonvastaisessa hoidossa tai huollossa.