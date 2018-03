Kevätseuranta: Joutsenet tulossa kohti pohjoista Viitasaarella ja hyttynen nähty Kemiössä

Kevätseurannan lajihavaintoja on kertynyt vasta vähän, kertoo Luonto-Liitto. Kevätseurannassa tarkkaillaan kevään etenemistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla.

Pohjoisimmat joutsenet on havaittu Kuopiossa ja Viitasaarella. Eteläisimmässä Suomessa joutsenia on paikoin jo yleisesti.



– Vaikka nyt tuntuu poikkeuksellisen kylmältä, viimeksi vuonna 2013 kevät oli aivan hyytävä huhtikuun alkupuolelle asti. Kevätseuranta-aineistosta kuitenkin näkee, että kevät otti silloin nopeasti kiinni pienen myöhästymisen. Niin käynee tälläkin kertaa, arvioi luontoharrastaja Antti Salovaara Luonto-Liitosta.



Yleensä tähän aikaan ei ole odotettavissa juuri hyönteishavaintoja, mutta joka vuosi nähdään yksittäisiä hyvin varhaisia hyönteisiä liikkeellä. Tälle keväälle Varsinais-Suomen Kemiössä on tehty havainto hyttysestä. Suurin osa talvehtineista hyönteisistä pysyttelee vielä talvipiiloissaan säiden lämpenemiseen asti.

Kevättä tarkkaillaan joka toinen viikonloppu aina 9.–10.6. asti. Havainnot tallentuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, josta ne ovat saatavilla tutkimuskäyttöön.

Havainnot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kevatseuranta.fi.