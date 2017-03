Keväällä 1979 se alkoi: Maisterisjätkän pitkä taival politiikassa

30.5.1962. Timo Juhani Soini syntyy Raumalla. Hän on konsultti Martti ja lastenhoitaja Eeva Soinin perheen ensimmäinen lapsi. Myöhemmin Timolle syntyy pikkusisko, Marja.



26.3.1979. Politiikasta innostunut espoolainen ensimmäisen vuoden lukiolainen Soini kävelee sisään Suomen Maaseudun Puolueen puoluetoimistoon ja liittyy SMP:n jäseneksi. Samana vuonna Soinin profeetta Veikko Vennamo jättää puolueen puheenjohtajuuden.



– Olin järkyttynyt. Historia on osoittanut, että tuo päätös oli oikea. SMP sai vuoden 1983 eduskuntavaaleissa Pekka Vennamon johdolla suuren vaalivoiton, Soini kertoo <a href=”http://timosoini.fi/2017/03/kevaan-korva-on-tanaan/”>blogissaan</a> sunnuntaina.



10.7.1987. Soini mainitaan ensimmäisen kerran Lännen Median käyttämässä juttuarkistossa. Hän oli tuolloin valtiotieteen ylioppilas, jonka valtioneuvosto nimeää Suomen YK-asiain neuvottelukunnan jäseneksi.



1988. Soini valmistuu valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta.



Elokuu 1989. Soini valitaan SMP:n toiseksi varapuheenjohtajaksi. ”Paikka meni vaalissa ennakkoesityksestä poiketen SMP:n nuorta siipeä edustavalle espoolaiselle Timo Soinille, 27, joka äänin 219-111 vei selkeästi paikan alavieskalaiselta maanviljelijältä Toivo Satomaalta”, kirjoittaa Satakunnan Kansa.



Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa muuten kansanedustaja Lea Mäkipää, josta tulee myöhemmin Soinin puoluetoveri ja kansanedustaja myös perussuomalaisissa.



25.7.1992. Satakunnan Kansa kirjoittaa: ”Suomen maaseudun puolueessa on herännyt mielenkiintoinen hanke. Puolueen ohjelmauudistusta vetävät varapuheenjohtaja Timo Soini ja puoluesihteeri Reijo Rinne ovat leikitelleet ajatuksella, että liikkeen ideologiaksi otettaisiin kiertelemättä ja kaartelematta ’suomalainen populismi’.”



Elokuu 1992. Soini on ehdolla SMP:n puheenjohtajaksi, mutta vetäytyy kilvasta puoluekokouksessa Mikkelissä ja testamenttaa kannatuksensa Raimo Vistbackalle, josta tulee puolueen uusi puheenjohtaja. Soini nousee puoluesihteeriksi.



Toukokuu 1995. Riitoihin ja talousvaikeuksiin ajautuneen SMP:n nokkamiehet jättävät yhdistysrekisteriin paperit Perussuomalaiset ry:n perustamista varten. Soinista tulee yksi yhdistyksen varapuheenjohtajista.



SMP hakeutuu konkurssiin 17.5.



Syksy 1995. Lokakuussa perussuomalaiset merkitään puoluerekisteriin, ja ensimmäinen puoluekokous pidetään Kokkolassa 25.-26.11. Puolueen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi nimetään keväällä SMP:läisenä eduskuntaan noussut kansanedustaja Vistbacka.







Yle Areena: <a href=”http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/04/18/perussuomalaiset-nousi-smpn-raunioille”>Perussuomalaiset nousi SMP:n raunioille</a>







Kesän aikana Soini on myös tavannut tulevan vaimonsa Tiinan. He kohtaavat Teivon raveissa Tampereella, hakevat pizzaa ja lähtevät Tiinan kotiin katsomaan Kova laki -televisiosarjaa. He menevät naimisiin 1996, ja pariskunnalle syntyy 1990-luvun loppuvuosina kaksi lasta.



14.6.1997. Soini valitaan ensimmäiselle kaksivuotiskaudelleen perussuomalaisten puheenjohtajana. Noita kausia olisi tuleva vielä yhdeksän lisää.



Maaliskuu 2003. Soini nousee eduskuntaan Vistbackan seuraksi. Kolmantena perussuomalaisena Arkadianmäelle nousee huimat 15 000 ääntä kerännyt ammattinyrkkeilijä Tony ”Viikinki” Halme. Myöhemmin Halme kärsii henkilökohtaisista ongelmista ja jää talvella 2007 sairaseläkkeelle. Hän menehtyy 2010. Halmeen kohtalon kerrotaan olleen Soinille erittäin kova paikka.



Tammikuu 2006. Presidenttiehdokas Soini kerää vaalien ensimmäisellä kierroksella 103 492 ääntä, 3,4 prosenttia annetuista äänistä.



Kesäkuu 2009. Soini nousee europarlamenttiin Suomen äänikuninkaana. Hän kerää 130 715 ääntä ja jättää vaalien kakkosen Anneli Jäätteenmäen (kesk.) yli 50 000 äänen päähän, vaikka aikoo tulla takaisin Suomeen vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten.



Edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaiset oli saanut viisi paikkaa.



"Perussuomalaisten kannatus on pitkälti Timo Soinin suosion varassa. Voisiko olla niin, että Soinin lähtö europarlamentaarikoksi näkyisi puolueen kannatuksessa jo näin nopeasti? Vai olisiko Soinin veto muuten vain hiipumassa?", kirjoittaa Savon Sanomat.



– Laman aikana oikeistopopulistiset liikkeet vetävät. Epämääräisten vaihtoehtojen tarjoaminen houkuttaa, toteaa Alma Median politiikan toimituksen haastattelema professori Pami Aalto. Aallon mukaan kiinnostus perussuomalaisiin hiipuu, kun talouden uusi nousu joskus alkaa.



Samassa jutussa haastateltu kansanedustaja Eero Heinäluoma (sdp.) ei kuitenkaan usko perussuomalaisten nosteen häviävän ainakaan 2011 eduskuntavaaleihin mennessä



– Talous ei tuolloin vielä kohene. Vaaleihin mennään synkissä tunnelmissa. Työttömyys kasvaa ja kuntien ahdinko lisääntyy, Heinäluoma perustelee.



17.4.2011. TULI ISO JYTKY







<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/PcJqTLYV1zw?ecver=2" width="640" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div>







Perussuomalaiset lisää kannatustaan 15,0 prosenttiyksikköä ja kerää koko maan äänistä 19,1 prosenttia, mikä nostaa sen pienimmästä eduskuntapuolueesta maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Perussuomalaisten äänisaalis merkitsee puolueelle 34 lisäpaikkaa eduskuntaan. Kaikkiaan se saa 39 edustajaa ja ääniä yhteensä koko maassa 560 075, mikä on 447 819 ääntä enemmän kuin vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.



Hallitusneuvottelujen aikana Soini myöntää ”seireenien laulavan”, mutta puolue jää lopulta pois Jyrki Kataisen (kok.) muodostamasta hallituksesta.



Syksy 2012. Kuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus on 12,3 prosenttia, eli 6,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin eduskuntavaaleissa, mutta 7,0 prosenttiyksikköä edellisiä kuntavaaleja enemmän.



Kevät 2015. Perussuomalaiset saa nosteen päälle sopivasti ennen eduskuntavaaleja, joten Soini johtaa puolueensa toiseenkin jytkyyn.







<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nYJBsv7GFuY?ecver=2" width="480" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div>







Paikkoja eduskunnassa puolueelle tulee 38, ja äänisaalis on yhteensä 17,7 prosenttia. Perussuomalaiset on eduskunnan toiseksi suurin puolue, ja Soinille kaavaillaan julkisuudessa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valtiovarainministerin paikka. Hieman yllättäen hän ottaakin ulkoministerin salkun.



Kevät 2017. Soinin jatkoa puheenjohtajana aprikoidaan laajalti, etenkin kun Jussi Halla-aho ilmoittaa todennäköisesti asettuvansa ehdolle puheenjohtajavaaliin. Puheenjohtaja sanoo kertovansa ratkaisustaan ”kevään korvalla”.



Kevään korva saapui sunnuntaina 5.3.2017.