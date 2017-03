Keskustelu eutanasiasta velloi pitkään eduskunnassa, puhe kääntyi saattohoitoon

Eduskunnassa käyty lähetekeskustelu osoitti sen tosiasian, että kansanedustajissa on paljon sellaisia, jotka eivät tiedä ja ymmärrä lainkaan mistä oikeasti on kyse. Puhutaan murhaamisesta. Timo Soini puhui lapsistakin. Ala-arvoista kun Soini ei selvästi ollut perehtynyt koko aloitteeseen lainkaan. Kristillisdemokraatit ovat täysin pihalla. On se nyt kummallista kun kuvitellaan saattohoidon ratkaisevan asian. Ihminen joka itse kokee ja tuntee elonsa ja kärsimyksensä, niin kansanedustajat haluavat vaan jatkaa sitä kärsimystä. Suomessa eutanasian todellinen asiantuntija on Exitus yhdistys. Kysykää nyt ihmeessä heiltä mistä oikeasti on kyse. Esko Seppänen on myös asiantuntija.