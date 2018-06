Keskustaväki kokoontuu Sotkamoon, nousevasta gallupista valopilkku

Sähköisyys hävisi, kun Väyrynen luovutti. Sipilän kuningasasema vahva, vaikka osa haikailee alkiolaisuuden perään.

Puoluesihteeri vaihtuu ja väreilyä myös varapuheenjohtajistossa.

Keskustaväki kokoontuu viikonvaihteessa Sotkamoon 77. puoluekokoukseensa..

Kokousvalmistelut ovat olleet käynnissä pitkään. Vuokatissa on ruuhkaa, sillä kokoukseen odotetaan 3 000 osanottajaa.

Vielä alkukeväästä odotettiin, että kokous olisi täynnä sähköä. Olihan keskustan silloinen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen luvannut haastaa istuvan puheenjohtajan Juha Sipilän.

Toisin kävi. Väyrynen ei haasta Sipilää. Huhtikuussa Väyrynen tavoitteli puoluevaltuuston puheenjohtajuutta, mutta tämäkin hanke valui hiekkaan.

Myöhemmin vanha isäntä erosi keskustasta ja luopui myös kunniapuheenjohtajuudesta.

Vastaehdokas Kotkasta

Sipilälle on ilmaantunut vastaehdokas. Hän on kotkalainen Vesa Levonen, joka vaikuttaa kotikaupunkinsa valtuustossa.

Sipilä hakee neljättä kautta puolueen johtoon. Hänen on helppo astua kuninkaana väkensä eteen, sillä kannatusta löytyy kentältä.

Pääministeri totesi Lännen Mediassa viikko sitten, että kenttäväeltä on tullut runsaasti tukea. Se on auttanut jaksamaan eteenpäin, kun vaikeita päätöksiä on ollut pakko tehdä.

Tosin puolueessa on ryhmittymiä, jotka haikailevat alkiolaisuuden perään ja näkevät, että Sipilän johdolla on tehty liian kokoomuslaista politiikkaa. Kritiikiltä ei siis vältytä, vaikka Sipilä huudetaankin johtoon.

Suosio nousussa

Kuin tilauksesta Ylen mielipidemittaus osui torstaille. Se näytti keskustalle valoisampaa tietä kuin pitkään aikaan. Kannatus oli noussut, ja se oli nyt 17,6 prosenttia.

Kun ajat ovat kovat, niin onko käynyt niin, että rivit alkavat suoristua ja nukkuvat äänestäjät heräilevät?

Kaksi työmyyrää

Kokouksen ainoat jännitysnäytelmät nähdään varapuheenjohtajien ja puoluesihteerin valinnoissa.

Nykyinen puoluesihteeri Jouni Ovaska ei asetu enää ehdolle. Ovaskaa arvosteltiin siitä, että presidenttipeli meni poskelleen, ja että kannatus laahaa. Häntä suomittiin myös siitä, että hän ei kiertänyt kenttää tarpeeksi. Ovaska vastasi tähän toteamalla, että tulkaa katsomaan auton mittaria. Se puhuu toista kieltä.

Ehdolla puoluesihteeriksi ovat Riikka Pirkkalainen ja Jirka Hakala. Molemmat ovat viime viikot kiertäneet uutterasti Suomea. Pirkkalainen on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustaja.

Hakala toimi viime syksyyn asti puoluetoimistossa poliittisena suunnittelijana. Hän siirtyi sieltä Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajaksi.

Hakalan kannattajat haikailevat aatteellisen järjestöjyrän perään. He toivovat puoluesihteeriä, joka kiertää uutterasti kenttää ja luo uskoa tulevaisuuteen. Ripaus populismiakaan ei olisi pahitteeksi.

Osa näkee Hakalassa samaa kuin entisessä puoluesihteeri Jarmo Korhosessa, jolla oli taito nostattaa kentän mielialoja.

Naisen vuoro?

Pirkkalaisen takana olevat korostavat rautaista ammattitaitoa, hänen hyvää paineensietokykyä sekä monipuolista kokemusta puoluetyöstä. Moni haluaisi myös nähdä naisen puoluesihteerinä. Keskustalla on ollut nainen tässä tehtävässä vain kerran, eli Erja Tikka.

Varapuheenjohtajan nuijasta taistelee nykyinen kolmikko eli kansanedustajat Juha Rehula, Antti Kurvinen ja Katri Kulmuni. Lisäksi kisassa on kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen. Viidentenä ehdokkaana on mikkeliläinen keskustan kaupunginvaltuutettu Pekka Pöyry.

On uumoiltu, että keskustaväki haluaisi tuulettaa johtoa enemmän kuin vain vaihtamalla puoluesihteerin. Tämä tietäisi sitä, että joku nykyisistä varapuheenjohtajista vaihtuisi, koska heitä valitaan kolme.

Sinkut keskiöön

Kokouksessa käsitellään periaateohjelma, joka uudistetaan vain kerran vuosikymmenen aikana. Lisäksi kokousväki saa purtavaksi yli 300 aloitteen nipun. Siellä on asiaa sinkkujen hyvinvoinnista muovisen vaalikrääsän vähentämiseen.

Sunnuntaina otetaan kantaa sääntömuutoksiin. Keskustan puoluevaltuusto hyväksyi aloitteen, että puoluesihteerin valinta siirtyisi puoluekokoukselta puoluevaltuustolle. Sääntömuutos vaatii kaksi kolmasosan enemmistön. Valistunut arvaus on, että väki ei ole valmis luopumaan nimitysvallastaan.