Keskustassa laajaa kannatusta ryhmäkurista luopumiselle alkoholiäänestyksessä

Keskustan eduskuntaryhmässä on laajaa kannatusta sille, että puolue luopuu ryhmäkurista alkoholilaista äänestettäessä. STT tavoitti 20 keskustan kansanedustajaa. Heistä kukaan ei kannattanut suoraan ryhmäkuria alkoholilaista äänestettäessä, jos tuleva hallituksen esitys noudattelee hallituspuolueiden viime vuonna sopimaa kompromissia. Edustajista 12 piti asiaa omantunnonkysymyksenä, kaksi ei halunnut ottaa kantaa asiaan ja kuusi ei halunnut kommentoida koko lakia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoivat tammikuun lopulla Keskisuomalaiselle, että alkoholilaissa on elementtejä, jotka puoltavat siitä äänestämistä omantunnonkysymyksenä. Hallituskumppaneista kokoomus on aiemmin vaatinut keskustaa pysymään hallituksen esityksen takana. Myös perussuomalaisilla on sama linja.

- Meidän näkemyksemme mukaan hallituksen esityksissä hallituspuolueet niitä kannattavat, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoo.

Terhon mukaan asia täytyy ratkaista ennen äänestystä.

- Tietysti keskustelemme hallituskumppaneiden kanssa asiasta. Hallituskumppaneiden kanta on pantu merkille, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen sanoo, että päätös omantunnonkysymyksen ja ryhmäkurin välillä tehdään lakiesityksen valmistuessa.

- Perinteisesti alkoholi, uskonnolliset kysymykset ja avioliitto ovat olleet omantunnonkysymyksiä, joten ymmärrän Kaikkosen linjauksia. Edustajat voivat olla poissa tai tehdä omat ratkaisunsa, kompromissin puolesta äänestävä Antti Rantakangas (kesk.) sanoo.

Limuviinat suurin ongelma keskustalaisille

Uusi alkoholilaki nostaisi ruokakaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan 5,5:een nykyisestä 4,7:stä ja poistaisi valmistustaparajoitteen. Viime vuonna kaksi kolmasosaa keskustan ryhmästä äänesti hallituspuolueiden kompromissin puolesta.

STT:n tavoittamista keskustan kansanedustajista löytyy yhtä paljon lain kannattajia ja vastustajia, mutta pienistä määristä ei kannata ennakoida lain läpimenoa. Lisäksi muutama tavoitettu edustaja aikoo tehdä kaikkensa lain muuttamiseksi ennen sen hyväksymistä. Kaikkonen sanoo, että osalle ryhmästä kysymys niin sanotuista limuviinoista on vaikea.

- Ryhmäjohtajana lähden siitä, että tuen hallituspuolueiden eduskuntaryhmien välillä sovittua kompromissia, vaikka siinä omat ongelmansa onkin, Kaikkonen sanoo.

Lakia vastustavista kansanedustajista suurin osa nostaa juuri limuviinat suurimmaksi ongelmaksi. Osa perustelee vastustusta yleisesti kansanterveyssyillä.

- Jos laki tuo perustelujensa mukaan 150 kuolemaa ja runsaasti sosiaalista hätää, eihän sitä voi kannattaa, Niilo Keränen (kesk.) sanoo.

Lakiesitys alkoholilaista annetaan eduskunnalle todennäköisesti toukokuussa.