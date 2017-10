Keskustan puoluesihteeri uskoo kentän haluavan Sipilän jatkavan – kokoomuksen korkea kannatus ärsyttää

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska uskoo, että keskustalaiset haluavat Juha Sipilän jatkavan puheenjohtajana, vaikka keskustan gallupkannatus on esimerkiksi Ylen viimeisessä kyselyssä noin 16 prosenttia. Hallituskumppani kokoomus on piikkipaikalla yli 20 prosentin kannatuksella.

- Galluptulokset harmittavat kentällä, mutta puolueen johdolla ja eduskuntaryhmällä on vahva tuki. Viesti on, että jatkakaa samaan malliin. Suomen asiat on saatava kuntoon. Juuri tänään täällä Torniossa piirikokouksessa ihmiset ovat tulleet sanomaan Lännen Median kyselyn luettuaan, että luottoa puheenjohtajalle löytyy, Ovaska kertoo Lännen Medialle.

Keskustan kenttä haluaa Ovaskan mukaan nyt erityisesti sitä, että hallitus tekee sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa, joka jakaa talouskasvun hyötyjä kaikille.

- Se ärsyttää meitä, että kokoomuksen kannatus on samaan aikaan korkeata. Luulen, että gallupluvut lisäävät taistelutahtoa, Ovaska pohtii.

Keskustalaisia huolestuttaa Ovaskan mukaan myös Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) puheet maakuntauudistuksen haitallisuudesta kaupungeille.

- Muuallekin maahan on luotava menestymisen edellytyksiä kuin suuriin kaupunkeihin, Ovaska toteaa.

Lännen Median teettämässä kyselyssä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen oli Sipilän jälkeen suosituin vaihtoehto keskustan puheenjohtajaksi. Sipilää tuki 48 prosenttia vastanneista keskustalaisista ja Kaikkosta 15 prosenttia keskustalaisista.

Pääministeri Juha Sipilä on todennäköisesti valmis jatkamaan keskustan puheenjohtajana, jos puolueväki häneen yhä luottaa. Sipilä kertoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa olevansa täysin sitoutunut jatkamaan tehtävässä. Aiemmin Sipilä on sanonut olevansa puheenjohtajana "tulos tai ulos -periaatteella".

- Tuloksen tekemisellä tarkoitin Suomen kuntoon laittamista. Sillä saralla on tehty tulosta, mutta vielä on toki tehtävääkin. Talven aikana katsotaan, onko minulle luottamusta. Olen käytettävissä, mutta en väkisin pukkaa jatkamaan, Sipilä kertoi Ykkösaamussa.

Sipilä koki, että hallituksen viime vuosina tekemät leikkauspäätökset ovat vaikuttaneet suomalaisten mielikuviin hänestä ja keskustasta.

- Minusta on tehty ahne, oman edun tavoittelija. Kaikki eivät välttämättä ymmärtäneet, kuinka syvällä Suomi kaksi vuotta sitten oli. Olen tehnyt paljonkin virheitä. Minun olisi pitänyt selittää päätöksiä enemmän tiedotusvälineille, Sipilä pohti.