Keskustan puoluekokous arvioi heti ensimmäisenä päivänä Väyrysen edellytykset puheenjohtajakisaan

80-luvulta asti olen äänestänyt keskustaa kaikissa vaaleissa, aina.

Jos on ollut mahdollista äänestää Vtt Väyrystä, olen tehnyt myös sen.

Politiikka on kiinnostanut minua aina, on kysytty myös ehdokkaaksi.

En kuitenkaan tunnista nyky Keskustan linjaa omakseni.

Tilanne on erikoinen.

Toisaalta Väyrystä nyt koitetaan työntää sivuun tavalla, jos toisella ja kuten hän itsekkin aiemmin totesi, kun sanoi että "tuntuu kun toivottaisiin hänen lakkaamasta olemasta" (sanamuota ei välttämättä ihan tarkka)

Insinööri Sipilän pj:ksi tulo ja siitä seuranneet vaikutteet kannatuksen laskussa vanhojen ja syvien kannattajien riveissö, ovat olleet karmivat.

Väitän, että Keskustan kannatus tulee olemaa seuraavissa vaaleissa historiallisen alhainen, jos pj ei vaihdu.

Sipilä ei edusta aitoa Keskustalaisuutta.