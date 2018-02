"Ollaan puolueen jäseniä ennen vaaleja ja sen jälkeen, ei hypitä puolueesta toiseen ". Joo, hyvin näytti loikkarit kelpaavan Sipilälle ja nyky keskustalle ainakin hallitus kumppaneiksi ja hallituksessa istuu nyt sellainenkin puolue (siniset) ministereineen jota kukaan ei ole edes äänestänyt, vaivaisen 1,6 prosentin kannatuksella. Reilun pelin säännöt näyttää olevan nykyään vähän sellaisia joista voikin itselle olla eniten hyötyä.

Puolueen linja on ollut Sipilän kaudella kyllä enemmänkin jo kokoomuslaista kuin mitä keskustalta on totuttu odottamaan ja puoluejohdon pitää olla kaikessa tietysti "yksimielinen" jos on kerran sitoutunut tällaiseen linjaan.