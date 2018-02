Keskustan puoluehallitus pui Väyrysen asemaa huomenna

Keskustan puoluehallitus on kutsuttu koolle huomisaamuksi, kertoo Verkkouutiset. Nimettömänä pysyttelevä puoluehallituksen jäsen kertoo jutussa, että yhtenä kohtana ylimääräisessä kokouksessa on europarlamentaarikko Paavo Väyrysen vaalikelpoisuus keskustan puheenjohtajavaalissa.

Keskustan puoluesihteeri vahvistaa tiedon STT:lle.

Oman kansalaispuolueensa toissa vuonna perustanut Väyrynen ilmoitti viime viikolla pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi. Monet puoluehallituksen jäsenet ovat sitä mieltä, ettei toisen puolueen jäsen voi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi.

- En tiedä, päädytäänkö ratkaisuun vielä huomenna, mutta kuulostellaan, mitä mieltä eri puolella Suomea asiasta ollaan. Vaikea kysymys kaiken kaikkiaan, puoluehallituksen jäsen kommentoi Verkkouutisille.

Alun perin puoluehallituksen kokous oli tarkoitus järjestää vasta ensi viikon torstaina.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska vahvistaa STT:lle, että puoluehallitus pitää huomenna ylimääräisen kokouksen, jossa puhutaan muun muassa Paavo Väyrysestä.

- Toki muutakin asiaa on, mutta tämä on noussut puoluehallituksen jäsenten ja kentän keskuudessa esiin niin, että tästä asiasta on syytä keskustella. Huomenna se on asialistalla, Ovaska kertoi.

Lännen Median tavoittama Väyrynen pitää selvänä, että vain puoluekokous voi päättää puheenjohtajaehdokkaan vaalikelpoisuudesta.

- Puoluekokous tekee valinnan, joten vain puoluekokous voi päättää ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta. Siitä eivät voi puolueen alemmat elimet tehdä päätöstä. Tämä ei vaikuta omaan kampanjointiini, Väyrynen sanoo.

Ovaska ei halua kommentoida sitä, kenelle oikeus päättää ehdokkaan vaalikelpoisuudesta kuuluu.

Väyrystä ei ole pystytty erottamaan keskustasta, koska sen voi tehdä vain paikallisyhdistys ja Väyrynen itse on paikallisyhdistyksensä Keminmaan keskustaseuran puheenjohtaja. Yhtenä vaihtoehtona esiin on noussut Keminmaan keskustaseuran erottaminen puolueesta. Keskustan sääntöjen mukaan puoluevaltuusto voi puoluehallituksen esityksestä erottaa jäsenyhdistyksen muun muassa, jos se on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut puoluetta.

Korjattu aiempaa uutista kello 13.17: Verkkouutiset on korjannut piirihallituksen jäsenet puoluehallituksen jäseniksi.

