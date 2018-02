Keskusta pyysi lausunnon Paavo Väyrysen vaalikelpoisuudesta puolueen puheenjohtajakisaan yhdistysoikeuden asiantuntijoilta ministeri Lauri Tarastilta ja professori Heikki Halilalta.

Asiantuntijat toteavat keskustan tiedotteen mukaan yksiselitteisesti, että puheenjohtajaksi ei voida nykyisten sääntöjen mukaan valita puolueen perusjärjestön jäsentä, joka kuuluu muuhun puolueeseen.

Keskustan puoluehallitus on torstaina aamupäivällä yhtynyt yksimielisesti oikeudelliseen arvioon ja pitää itsestään selvänä, että kilpailevan puolueen jäsen ei voi pyrkiä Keskustan puheenjohtajaksi.

Puoluehallituksen kokouksissa istuu noin 30 keskustalaista, jotka tulevat eri puolita Suomea sekä esimerkiksi keskustan nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä.

Puoluehallitus totesi myös, että Keskusta on pitänyt ovea auki Paavo Väyryselle, mutta hän on itse sen sulkenut.

– Väyrynen on ollut perustamassa kilpailevaa puoluetta, jonka pääministeriehdokkaana kyseisen puolueen ilmoituksen mukaan hän toimii kevään 2019 vaaleissa. Lisäksi Väyrynen kuuluu sitoutumattomana Helsingin kaupunginvaltuustossa kristillisdemokraattien valtuustoryhmään. Asiantuntijoidenkin mielestä tämä on osoitus siitä, että Väyrynen on irtautunut kahdella tavalla Suomen Keskustasta poliittisessa toiminnassa, puoluehallituksen tiedotteessa sanotaan.

Väyrynen on ollut mukana myös Kansalaispuolueen perustamisessa. Kansalaispuolue pyrkii eduskuntaan seuraavissa vaaleissa omilla ehdokkailla.

Lännen Median keskiviikkona tavoittama Paavo Väyrynen pitää selvänä, että vain puoluekokous voi päättää puheenjohtajaehdokkaan vaalikelpoisuudesta.

– Puoluekokous tekee valinnan, joten vain puoluekokous voi päättää ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta. Siitä eivät voi puolueen alemmat elimet tehdä päätöstä. Tämä ei vaikuta omaan kampanjointiini, Väyrynen kertoi.

Reilun kilvan ehdot

Puoluehallitus määritteli myös puheenjohtajakilvan reilun pelin ehdot.

– Keskustalaisten näkökulmasta reilun kilvan vähimmäisehto on se, että kaikki ehdokkaat ovat Suomen Keskusta r.p:n jäseniä sekä ennen ja jälkeen Sotkamon puoluekokouksen. Rehdissä kilvassa puolueen johtotehtäviin ehdolla olevat sitoutuvat myös kunnioittamaan Sotkamon puoluekokouksen henkilövalintoja ja poliittisia linjauksia. Näin on aina toimittu Keskustassa ja puoluehallituksen linjauksen mukaan näin toimitaan myös jatkossa, puoluehallitus linjasi.

Väyrynen on aiemmin sanonut eroavansa keskustasta, mikäli häntä ei valita puheenjohtajaksi.

Nykyinen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on aiemmin toivottanut Väyrysen tervetulleeksi kisaan.