Keskustan presidenttiehdokas Vanhanen: Kisaan voi nousta teemoja, jotka eivät presidentille kuulu

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen uskoo, että perussuomalaisen presidenttiehdokkaaksi nousemassa oleva Laura Huhtasaari voisi nostaa presidenttikisassa esiin teemoja, jotka eivät välttämättä liity ulkopolitiikkaan tai presidentin tehtäviin.

– Saattaa olla, että Huhtasaaren teemat liittyvät vaikkapa EU-politiikkaan, joka ei presidentille kuulu juuri ollenkaan. Presidentinvaaleissa mielellään varmaan siitäkin teemasta keskustelua käydään. Uskon, että keskusteluun voivat nousta myös maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka. Nekään kovin paljon presidentille kuulu, vaikka ihmisten mielissä ne liittyvät ulkosuhteisiin, Vanhanen kommentoi Lännen Medialle.

Vanhasen mielestä oli selvää, että perussuomalaiset asettaa oman presidenttiehdokkaan.

– Totta kai populistinen liike käyttää tällaisen mahdollisuuden hyväkseen. Tämä on osa samaa liikehdintää, joka on tullut tutuksi ympäri Eurooppaa viime vuosina. Se on osa kansanvaltaa ja demokratiaa, Vanhanen sanoo.

– Erittäin monissa muissakin maissa presidentinvaalit ovat olleet hyvä tapa populistisille liikkeille saada huomiota asialleen ja kerätä kannatusta. Nyt kun ehdokas ilmoitetaan vähän yli vuotta ennen eduskuntavaaleja, puolue saa erittäin paljon huomiota.

Vanhasen mukaan populistisille liikkeille on tyypillistä, että vaaleissa nostetaan esille sellaisia asioita, jotka heidän mielestään kiinnostavat ja suututtavat ihmisiä.

– Näin tehdään riippumatta siitä, mihin vaalin kohde varsinaisesti liittyy. Sekin on osa kansanvaltaa, että vaalitaistelu on tärkeä keskustelualusta asioille, jotka ovat ihmisten mielissä tärkeitä.

Vanhanen sanoo, ettei tunne Huhtasaaren ulkopoliittista linjaa.

– En ole katsonut, millaisissa ulkopoliittisissa tehtävissä hän on ollut. Tässä suhteessa hän on vieras ehdokas.