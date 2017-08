Keskustan ohjelmassa ihmisarvoinen kuolema ja kaikkia koskeva asevelvollisuus

Esityksessä keskustan uudeksi periaateohjelmaksi on lause: "Niin kuin ihmisarvoinen elämä, niin myös ihmisarvoinen kuolema kuuluu kaikille." Periaateohjelma-työryhmää vetänyt perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi, että tuosta lauseesta käytiin jo puoluehallituksessa keskustelua ja keskustelua se saattaa herättää myös keskustan kentällä.

– Kuolemasta keskustellaan nyt enemmän kuin aiemmin ja eduskunnassakin käydään syksyllä keskustelu eutanasiasta, Saarikko sanoi puoluetoimistolla.

Tarkoitus onkin, että 101-kohtainen esitys periaateohjelmaksi herättää keskustelua ja kansalaiset kommentoivat sitä ja esittävät siihen täydennyksiä. Keskustelua toivotaan käytävän keskustan paikallisyhdistysten syksyn kokouksissa, mutta yhtä lailla muutkin kuin keskustalaiset saavat kommentoida ohjelmaa.

– Webropolin kautta kuka tahansa voi kommentoida omalla nimellä. Aikaa on loppiaiseen asti, kertoo puoluesihteeri Jouni Ovaska.

Tosin esityksessä on vasta 100 periaatetta. Palautteen antajat voivat myös pohtia, mikä voisi olla 101. periaate. Periaatteita on 101, koska kun ohjelma hyväksytään keskustan ensi kesän puoluekokouksessa Sotkamossa, Suomi on 101-vuotias.

Ohjelman nimi on "Tasapainossa eteenpäin". Keskustan edellinenkin ohjelma korosti kohtuullisuutta. Kohtuullisuuden merkitys on keskustalaisten mielestä edelleen tärkeää, kun elämme hupenevien luonnonvarojen ja varallisuuden keskittymisen aikaa.

Työryhmän työ alkoi keväällä 2016, kun se kysyi puolueen jäseniltä, millainen uuden ohjelman pitäisi olla.

Esityksessä on myös lause "Tarvitsemme oman uskottavan puolustuksen ja kaikkia koskevan asevelvollisuuden." Tähänkin kohtaan jo puoluehallitus tarttui, koska siinä viitataan, että asevelvollisuus laajenisi myös naisiin.

– Emme ole halunneet määritellä, mitä se eksaktisti tarkoittaa. Mutta tavalla tai toisella asevelvollisuus laajennettaisiin koskemaan molempia sukupuolia, Saarikko sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä mainitsi, että jos vaikka kutsunnat koskisivat kaikkia, se olisi hyvä tilaisuus oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen tarkastella nuoren tilannetta.

Esitystä tehtäessä keskusteltiin paljon myös kohdasta "Eläimillä on oikeus hyvään elämään."

– Eläinten oikeus hyvään elämään on todettu ensimmäistä kertaa näin selkeästi. Mutta se ei ole ristiriidassa suomalaisen maataloustuotannon kanssa.

Periaateohjelmassa on haluttu nostaa esiin myös yksin asuvat, joita on koko ajan enemmän, kun yhteiskunta kaupungistuu.

Keskustan nykyinen periaateohjelma on vuodelta 2006. Saarikko sanoo, että on paljon nyt yhteiskunnassa pinnalla olevia asioita, joista nykyisessä ohjelmassa ei ole minkäänlaista mainintaa. Ne eivät vielä 11 vuotta sitten olleet suuria asioita.

– Esimerkiksi monikulttuurisuus ja maahanmuutto tai ääriliikkeiden ja populismin nousu eivät näy vuoden 2006 ohjelmassa. Ikääntyvän Suomen tunnistaminenkin on paremmin otettu huomioon uudessa ohjelmassa.

Saarikosta maahanmuuttoon suhtaudutaan keskustan periaateohjelmassa realistisesti.

– Yhdessäkään tupaillassa en ole kuullut rasistisia puheenvuoroja, enkä Rajat kiinni -ajattelua. Mutta monikulttuurisuus ei tarkoita, että olisimme valmiita luopumaan omasta perinteestämme.

Saarikon mukaan periaateohjelmassa on neljä kantavaa teemaa: Työn murros ja työstä saatava toimeentulo, hyvinvointiyhteiskunta ja sen rahoitus, siirtolaisuus suhteutettuna kansallisvaltion aatteeseen ja luonnonvarojen riittävyys ja niiden kestävä hyödyntäminen.