Ainakin omat Ranskikseni hengittävät hyvin jopa trooppisessa ilmastossa ja parempaa rotua en ole omistanut sitten pariin vuosikymmeneen. Entinen suosikki oli Dobberi ja on edelleen listalla vaikken enää omista niitä.

Mutta tietenkin tarkkana täytyy olla että hoidetaan hyvin oli rotu mikä tahansa, samalla ottaen huomioon eri rotujen

perusvaatimukset.

Toisaalta täytyy todeta että monet rodut on pilattu juuri sillä että niistä on tullut julkkis rotu television tai kuuluisan henkilön ”ansiosta”. Silloin monet ”tietämättömät” ryhtyvät jalostamaan pentuja heikolla tiedoilla ja vain rahan kiilto silmissään.