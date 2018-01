Keskustan Kaikkonen aktiivimallista: Ihmisiä ei voi pakottaa muuttamaan työn perässä

Kuitenkin voidaan pakottaa muut veronmaksajat elättämään myös tämä porukka. Entäpä jos henkilö muuttaa mahdollisimman kauas kaikesta työstä? Onko Kaikkonen edelleen sitä mieltä, että tämä henkilö on oikeutettu elämään koko elämänsä muiden kustantamana?

On selvää, ettei suurimman osan kohdalla työttömyys ole oma "syy" tai valinta. Osan kohdalla kuitenkin on näin. Jokainen työtä tekevä pakotetaan kustantamaan kaikkien suomalaisten elämä. Tuntuu ihmeelliseltä mielestäni edes puhua sanasta "pakottaminen", jos sillä tarkoitetaan, että pitää muuttaa lähemmäs töitä tai tuet pienenee. Eihän tässä kenenkään ole pakko muuta kuin kuolla, jos ei työ eikä muutto kelpaa, niin mikäpäs siinä. Voiko kuitenkaan tällainen henkilö pakottaa muita maksamaan oman elämänsä?