Keskustan Kääriäinen toivoo kohtuullisuutta Sipilän ympärillä käytävään jääviyskeskusteluun: "Voi puhua ajojahdista"

Niin, omiahan on aina tapana puolustaa, kuinkas muuten ja varsinkin politiikassa se on about pakko(vaikkei aina haluaisikaan).. Jos hieman "kaivais syvemmältä", miksei Sipilän kokeneet taustavoimat ole neuvoneet "itseriittoista" maestroa, siinä, että valtakunnan korkeimmalla(kin) tasolla, politiikka on yhdessä sopimista ja se tyyli mikä sopii omistamansa firman toimitusjohtajalle, ei sovi valtakunnan pääministerille. Avoimuutta, keskustelua, muiden huomiomista, jne. Sellaisista seikoista saadaan hyvä tulos, vaikkakin se joskus vaatii myös kärsivällisyttä..