Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kaikkonen: ”Pula ei ole ministereistä, vaan työpaikoista”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen haluaa hillitä vellovaa keskustelua ministerien määrästä ja salkkujen jaosta.

Asia on ollut viime päivät kovasti pinnalla. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sanonut, että puolueet voisivat jakaa yhdistelmäsalkkujaan. Puolueiden välisen ministerikierrätyksen Sipilä on torpannut.

– Yhdyn pääministerin näkemykseen siitä, että keskustelu ministereiden määrästä on aivan toissijaista. Salkkukeskusteluun ei kannata paljon voimavaroja laittaa, Kaikkonen toteaa.

Ja tiivistääpä Kaikkonen sanomansa vielä nasevamminkin.

– Yksinkertaistaen voi sanoa, että Suomessa ei ole niinkään pula ministereistä, vaan työpaikoista.

Salkkukeskustelu tulee väistämättä hallituksen eteen viimeistään kesällä, kun perussuomalaiset valitsevat ulkoministeri Timo Soinin tilalle uuden puheenjohtajan.

Soinilla on haluja jatkaa ulkoministerinä, mutta uudellekin puheenjohtajalle tarvitaan hallituksesta ministerisalkku. Mikäli Soini jatkaisi ulkoministerinä, olisi perussuomalaisille saatava uusi pesti hallituksesta tai jonkun nykyisistä ministereistä olisi väistyttävä tulevan puheenjohtajan tieltä.

– Ministereiden määrä ja vastuujako on hallituspuolueiden kesken yhdessä sovittu hallitusneuvotteluissa. Muutokset ovat mahdollisia, jos isänmaan asiat tulevat siten paremmin hoidettua, ja niistä pystytään yhdessä luontevasti sopimaan. Liikaa energia siihen ei kuitenkaan kannata käyttää.

– En arvostele ketään, vaan kannustan kaikkien hallituspuolueiden ministereitä laittamaan voimavaransa siihen, mihin he ovat suomalaisilta ja eduskuntaryhmiltään luottamuksen saaneet eli Suomen kuntoon laittamiseen, Kaikkonen sanoo.

Jo pitkään on keskusteltu esimerkiksi työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin (ps.) salkusta, joka on osoittautunut turhankin työlääksi hoidettavaksi. Tämän on myöntänyt ministeri itsekin.