Keskustan avaus vei hallituspuolueet sanasotaan – Elo: ’’Perheenyhdistämistä ei helpoteta kangellakaan’’

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo tyrmää keskustan ryhmäjohtaja Antti Kaikkosen esittelemän ajatuksen harkita perheenyhdistämisen tulorajoja uudelleen.

Kaikkonen kertoi perjantaina, että keskustan eduskuntaryhmä haluaa harkita uudelleen hallituksen viime vuonna säätämiä perheenyhdistämisen tulorajoja. Kaikkosen mukaan käytäntö on osoittanut, että korkeat tulorajat ovat johtaneet hankaliin tilanteisiin.

Simon Elo äityy verbaaliseen akrobatiaan tyrmätessään, että Antti ’’Kanki’’ Kaikkosen johtaman keskustaryhmän avauksen.

– Perheenyhdistämistä ei helpoteta kangellakaan. Kaikkonen ajaa hallituksen hankalaan tilanteeseen, jos hän esittää tällaista vakavalla naamalla. Mikä on yhdessä sovittu, se yhdessä pitää, sanoo Simon Elo.

Heinäkuussa 2016 tuli voimaan laki, joka tiukensi perheenyhdistämisen edellytyksiä. Arvioinnissa käytetään Maahanmuuttoviraston määrittelemiä tulorajoja. Esimerkiksi kahden vanhemman ja kahden lapsen perheessä toimeentuloedellytys on 2 600 euroa nettona kuukaudessa.

– Tilanteet ovat muuttuneet siitä yli vuoden takaisesta. Se on ollut siinä ajassa tehty päätös, jota on mahdollista myös tarkastella, sanoo Elsi Katainen, keskustan ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Keskustan eduskuntaryhmän johtajat esittelivät puolueen turvapaikkapoliittista linjaa medialle tänään. Linjauksen tekoa on johtanut keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen.

Sinisten Elo esitti vastalauseensa hyvin pian keskustan avauksen jälkeen.

– Suomi on hoitanut leiviskänsä toisin kuin moni muu EU:n jäsenmaa. Perheenyhdistämisen ehtoja on tiukennettu myös verrokkimaissamme. Nyt ei ole varaa luoda turvapaikanhakijoille vetovoimatekijöitä hakea Suomeen, vaan on vahvistettava EU:n ulkorajojen valvontaa, linjaa Elo.