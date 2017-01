Keskustan Anttila haluaa Sipilälle työrauhan, vihreiden Niinistö kummeksuu

Ei median tule suoltaa ulos kaikenlaista pas...ja puolitotuuksia. Mihin on joutunut ihmisen kunnioitus? Kyllä meillä kaikilla on oikeus , myös päättäjillä, saada asiallista kohtelua ja kuuntelua. Ei pidä hutkia ennenkuin on tutkittu -on vanha sanonta. Mikä oikeus medialla on siihen. Ei sananvapaus tarkoita mitä tahansa. Kyllä mediakin voidaan tuomita loukkaavista kirjoituksista ja vihapuheista. Laki on sama kaikille.