Keskusta uudistaisi koulujärjestelmän – nuorille tulevaisuuskutsunnat, esikoulu ja kaksi ensimmäistä luokkaa yhdeksi kokonaisuudeksi

Keskustaväen reseptit: Esikoulu ja kaksi ensimmäistä luokkaa yhdeksi kokonaisuudeksi Nuorille pakolliset tulevaisuuskutsunnat.

Keskusta rukkaisi monet koulutuspoliittiset linjaukset uusiksi. Puolueessa on valmisteltu laaja visio, jota käytetään vaaliohjelmien työkaluna.

Yli 20 ehdotuksen listasta erottuu ehdotus pienten lasten omasta koulusta. Mistä on kyse, keskustan koulutuspoliittisen työryhmä puheenjohtaja Tuomo Puumala?

– Haluamme tuoda peruskoulun ensimmäisille vuosille uuden mallin. Kiertäessämme kouluja olemme huomanneet, että rauhattomuus ja keskittymisvaikeudet ovat monessa koulussa tätä päivää. Mallimme lähtee siitä, että perusopetuksen ja siitä koko elinikäisen oppimisen perusta on oltava kunnossa. Kolme ensimmäistä oppimisen vuotta ovat erittäin tärkeitä. Tätä tukevat myös useat tutkimukset, hän kertoo Lännen Medialle.

Mallissa esikoulu ja kaksi ensimmäistä ala-asteen luokkaa muodostaisivat kokonaisuuden. Idea on, että esikoulu ja kaksi ensimmäistä luokkaa joustaisivat ajallisesti nykyistä enemmän.

Joustavuutta mukaan

Toisen luokan lopussa olisi perustaitojen tarkastelupiste.

– Se ei tarkoita koetta tai testiä. Siinä yhdessä opettajien, vanhempien ja ehkä muidenkin ammattilaisten kanssa katsottaisiin, ovatko perustaidot hallinnassa. Jos ne ovat, niin silloin oppilas siirtyisi eteenpäin.

Malli mahdollistaisi sen, että joku voi suorittaa kokonaisuuden kolmea vuotta lyhyemmässä ajassa, joku taas voi tarvita neljä vuotta.

– Matkan varrella annettaisiin tarvittavaa tukea. Malli poistaisi eriarvoistumista ja leimautumista. Enää ei puhuttaisi luokalle jäämisestä.

Puumala korostaa perustaitojen hallintaa koulutusputken alkuvaiheessa.

– Olemme nähneet, että toiseen asteen koulutukseen on mennyt oppilaita, joilla on heikko lukutaito. Peruskoulu on kiistatta hieno tarina. Siksi on tärkeää, että sen perusta on kunnossa.

Nuoresta kiinni

Listaan on kirjattu tulevaisuuskutsunnat.

– Niihin osallistuisi koko ikäluokka. Emme aja naisille pakollista asevelvollisuutta. Kyse on siitä, että kutsunnoissa koko ikäluokka on saavutettavissa, ennen kuin nuoret lähtevät omille teilleen.

Kutsunnoissa puolustusvoimien henkilöstön lisäksi mukana olisi laaja kirjo eri alan edustajia.

– Puhumme urheiluseuroista, yhdistyksistä, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista, työvoimaviranomaisista ja alueiden töitä tarjoavista yrityksistä. Tavoite on tarjota virikkeitä, joista jokainen voisi poimia itselleen sopivan. Usein ei tarvita kuin yksi innostuksen lähde, niin nuori voidaan pelastaa syrjäytymiseltä.

Keskusta haluaa remontoida koulupäivän rakennetta ja toivoo, että koulujen tilat saadaan nykyistä tehokkaampaan käyttöön etenkin iltapäivisin.

– Koulujen seinien ei tarvitse olla suljettuja. Tiloja voidaan hyödyntää erilaisten seurojen käyttöön, oli sitten kyse urheilusta tai kulttuurista.

Keskustan linjaus lähtee siitä, että toisen asteen koulutus on taattava kaikille, ja että koulutuksen on oltava maksutonta.

Uutta on se, ettei enää puhuttaisi oppivelvollisuudesta, vaan oppioikeudesta.

Toiseen asteen koulutukseen halutaan niin ikään joustoa.

– Emme puhu vain lukiosta tai ammatillista opetusta antavista kouluista. Vapaan sivistyksen kenttä on laaja ja niiden polkujen pitäisi kohdata paremmin. Ottaisimme mukaan esimerkiksi kansanopistot.