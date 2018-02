Keskusta pysäytti perhevapaauudistuksen – Orpo: "Ei näin tärkeää asiaa noin vain voi kaataa"

Keskusta, kokoomus ja siniset ovat eri mieltä perhevapaauudistuksen kaatumisesta. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti tänään, että hän on pysäyttänyt uudistuksen etenemisen, ja että keskusta haluaa siirtää sen seuraavalle hallitukselle.

Saarikon mielestä hallituksen perhevapaauudistukselle asettamat reunaehdot ovat liian tiukat, koska lisärahaa ei ollut luvassa. Tämän vuoksi "teoriassa hyvältä vaikuttanut uudistuksen pohja olisi lyhyellä tähtäimellä näyttäytynyt perheille leikkauksena".

– Perhevapaauudistuksen toteuttaminen hallitusneuvottelujen kautta takaa mielestäni myös sen, että lopputuloksesta voi tulla perheille parempi. Isot, resursseja väistämättä vaativat uudistukset on luontevinta toteuttaa silloin, kun talouskehys on auki ja rahat niin sanotusti pöydällä. Sen tämä ponnistus todisti, että ilman rahaa ei voi saada parempaa uudistusta perheille, Saarikko kirjoittaa Facebookissa.

Hallitus päätti aloittaa perhevapaauudistuksen valmistelun elokuun budjettiriihessä. Reunaehdot olivat, että perheiden valinnanvapaus säilyy, kotihoidon tuki ja mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen asti kotona säilytetään, eikä perhevapaisiin olla valmiita laittamaan lisää rahaa.

"Kokoomus ei anna periksi"

Saarikon vetämään ministerityöryhmään kuulunut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) järkyttyi Saarikon perumispäätöksestä ja vaatii nyt pääministeri Juha Sipilää (kesk.) ottamaan asian hallituspuolueiden puheenjohtajakolmikon käsittelyyn.

– Kokoomus ei anna periksi ennen kuin perhevapaauudistus on maalissa. Uudistus on meille sydämen asia ja sille on laaja yhteiskunnallinen tarve, Grahn-Laasonen sanoi STT:lle.

Myös siniset haluaa jatkaa neuvotteluja.

– Ei anneta tämän kaatua, vaan palataan neuvottelupöytään, sanoi puolueen puheenjohtaja, kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri Sampo Terho Twitterissä.

Sipilä ei tänään kommentoi perhevapaauudistuksen tilannetta STT:lle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolestaan sanoo Twitterissä, että kokoomus haluaa jatkaa ratkaisun hakemista perhevapaisiin.

– Ei näin tärkeää asiaa noin vain voi kaataa, hän tviittasi.

"Keskustan eduskuntaryhmä ei uudistusta kaatanut"

Grahn-Laasosen mukaan keskusta ilmoitti tänään, että sen eduskuntaryhmä ei ole valmis uudistukseen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kiisti tämän Twitterissä.

– Keskustan eduskuntaryhmä ei perhevapaauudistusta kaatanut. Aiheesta on käyty kyllä kriittistäkin keskustelua. Keskusta halusi perheille nykyistä parempaa perhevapaajärjestelmää. Kun se ei nyt ollut mahdollista, parempi olla tekemättä huonoa uudistusta. Kunnon uudistus myöhemmin, Kaikkonen sanoi.

Grahn-Laasosen mukaan malleja on ollut pöydällä monia ja kokoomus on valmis etsimään yhä ratkaisua.

– Neuvottelut ovat edenneet hyvin. Olemme kokoomuksessa joustaneet monissa kohdin ja etsineet ratkaisua ja meillä olisi edelleen valmius siihen. Siinä mielessä keskustan päätös yllätti murheellisesti, Grahn-Laasonen luonnehti hänen, Pirkko Mattilan (sin.) ja Saarikon ministerityöryhmän valmistelutyötä perhevapaauudistuksen parissa.

Sinisten Simon Elo kertoi Twitterissä, että puolue olisi ollut valmis tukemaan isien vanhemmuutta jopa kaksinkertaistamalla isyysvapaan yli sataan arkipäivään perheiden valinnanvapautta kunnioittaen.