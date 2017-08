Keskusta ja vasemmistoliitto suurimmat ryhmät - katso uudet maakuntavaltuutetut

Pohjois-Pohjanmaan uuteen maakuntavaltuustoon on valittu 76 jäsentä. Valinnat tehtiin Pohjois-Pohjanmaan kuntien edustajainkokouksessa.

Maakuntavaltuuston suurin ryhmä on keskusta. Puolueella on 31 paikkaa. Vasemmistoliitolla on 11 paikkaa, kokoomuksella kymmenen ja sosiaalidemokraateilla yhdeksän. Vihreillä ja perussuomalaisilla on kummallakin seitsemän paikkaa. Kristillisdemokraateilla maakuntavaltuutettuja on yksi.

Uudet maakuntavaltuutetut ovat pohjoispohjalaisia kunnanvaltuutettuja. Heistä 29 edustajaa tulee Oulusta, neljä Raahesta, kolme Kempeleestä, kolme Kuusamosta ja kolme Ylivieskasta. Pienemmistä kunnista on kustakin yksi tai kaksi edustajaa.

Uusi maakuntavaltuusto järjestäytyy 2. lokakuuta ja valitsee maakuntahallituksen sekä tarkastuslautakunnan. Maakuntahallitukseen tulee uudelle kaudelle 13 jäsentä.

Uuden maakuntavaltuuston kokoonpano:

Alavieska

Anna-Leena Brax (kesk.)



Haapajärvi

Paavo Ranua (kesk.)

Maritta Niska (sd.)



Haapavesi

Helinä Niemelä (kesk.)

Viljo Saukko (vas.)



Hailuoto

Sauli Pramila (kesk.)



Ii

Teijo Liedes (vas.)

Jarmo Lauri (kok.)



Kalajoki

Riitta A. Tilus (kesk.)

Hanna Saari (kok.)



Kempele

Minna-Maaria Sipilä (kesk.)

Jarmo Haapaniemi (sd.)

Sari Janatuinen (vas.)



Kuusamo

Mika Määttä (kesk.)

Martti Turunen (kok.)

Marjo Kämäräinen (vihr.)



Kärsämäki

Raija Aulis (sd.)



Liminka

Mari Viljas (kesk.)

Tuomas Okkonen (ps.)



Lumijoki

Sirkka Kyrö (kesk.)



Merijärvi

Juhani Alaranta (kesk.)



Muhos

Eija Jurvanen (kesk.)

Anu Plaketti (ps.)



Nivala

Jarmo Vuolteenaho (kesk.)

Eero Erkkilä (ps.)



Oulainen

Pekka Heiska (kesk.)

Anne Hannus (kok.)



Oulu

Jorma Leskelä (kesk.)

Lauri Nikula (kesk.)

Matias Ojalehto (kesk.)

Sirpa Tikkala (kesk.)

Eeva-Maria Parkkinen (kesk.)

Anna-Kaisa Lepistö (kesk.)

Risto Päkkilä (kesk.)

Kalervo Ukkola (vas.)

Paavo J. Heinonen (vas.)

Hilkka Haaga (vas.)

Anne Huotari (vas.)

Hanna Sarkkinen (vas.)

Janne Heikkinen (kok.)

Jarmo Husso (kok.)

Juha Hänninen (kok.)

Hanna Keskiaho (kok.)

Lyly Rajala (kok.)

Tytti Tuppurainen (sd.)

Tanja Tiainen (sd.)

Mikko Salmi (sd.)

Kaarina Torro (sd.)

Jenna Simula (ps.)

Sebastian Tynkkynen (ps.)

Annemari Enojärvi (ps.)

Henna Määttä (vihr.)

Esa Aalto (vihr.)

Jenni Pitko (vihr.)

Latekoe Lawson Hellu (vihr.)

Marja-Leena Kemppainen (kd.)

Pudasjärvi

Vesa Riekki (kesk.)

Kari Tykkyläinen (vihr.)



Pyhäjoki

Matti Nousiainen (vas.)



Pyhäjärvi

Jorma Leskinen (vas.)



Pyhäntä

Sami Kamula (ps.)



Raahe

Hanna-Leena Mattila (kesk.)

Viljo Lehmusketo (vas.)

Matti Honkala (kok.)

Marko Salmela (sd.)



Reisjärvi

Mikko Kinnunen (kesk.)



Sievi

Terhi Kangas (kesk.)



Siikajoki

Päivi Eskola (kesk.)



Siikalatva

Mikko Hyvärinen (kesk.)



Taivalkoski

Harri Karjalainen (kesk.)



Tyrnävä

Uitto Tauno (kesk.)



Utajärvi

Reetta Tuovinen (kesk.)



Vaala

Esa Karjalainen (kesk.)



Ylivieska

Kaisa Haapakoski (kesk.)

Auli Mustikkamaa (sd.)

Iina Matikainen (vihr.)