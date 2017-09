Keskiviikkona juhlitaan suomenhevosen päivää, rotu täyttää 110 vuotta

Suomenhevosen kantakirjaamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Sen kunniaksi keskiviikkona vietetään suomenhevosen päivää.

Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry antavat liputussuosituksen suomenhevosen ja suomalaisen hevososaamisen kunniaksi.

Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Suomessa on noin 20 000 suomenhevosta, mikä on reilu neljännes kaikista Suomen hevosista. Hippoksen mukaan suomenhevosen jalostus on aina perustunut hyviin käyttöominaisuuksiin. Jalostuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti suorituskykyyn, luonteeseen, liikkeisiin sekä kestävyyteen.

Lauantaina Oulun Äimärautiolla vietetään Ookkonää hevostellu suomenhevosella -tapahtumaa.

Katso lukijoiden lähettämiä upeita suomenhevoskuvia.