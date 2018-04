Keski-Suomessa vakavassa liikenneturmassa kolme kuolonuhria

Keski-Suomessa Konnevedellä sattuneessa liikenneturmassa kuolleet ovat kaksi miestä ja nainen, kertoo poliisi. Aiemmin pelastuslaitos kertoi, että kuolleet olisivat kaksi keski-ikäistä miestä ja teini-ikäinen tyttö.

Poliisin mukaan turma tapahtui, kun vastakkaisista suunnista tulleet kaksi henkilöautoa törmäsivät toisiinsa Suolahdentiellä. Turman syystä ei ole vielä tietoa.

Toisesta autosta kuolivat kuljettajana toiminut mies ja hänen takanaan istunut nainen. Autossa olleet lapset on viety sairaalahoitoon, poliisi kertoo. Toisesta autosta kuoli kuljettajana toiminut mies. Autossa ei ollut muita matkustajia.

Turmassa osallisena oli vielä kolmas auto, jonka naiskuljettaja on viety sairaalaan.

- Yksi auto on tullut Konneveden suunnasta kohti Äänekoskea ja vastakkaisesta suunnasta on tullut kaksi ajoneuvoa. Ensimmäiset (henkilöautot) ovat tulleet nokat vastakkain. Takaa on tullut naiskuljettajan kuljettama auto, joka on törmännyt edellä ajaneeseen autoon, kertoo rikoskomisario Reima Rossi.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikka sijaitsee noin seitsemän kilometriä Konneveden keskustasta Suolahteen päin. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikalla tehtävien pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Henkilöautoille on järjestetty kiertotie Hytöläntien kautta. Raskaille ajoneuvoille ei ole kiertotietä.

- Isot energiat ovat olleet kyseessä, tällä tiellä on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Tässä on loivasti kääntyvä mutka. Keliolosuhteista sen verran, että asvaltti on hieman märkä, sanoo Äänekosken päivystävä palomestari Toni Jurmu.

Turma tapahtui hieman kello puoli kahden jälkeen iltapäivällä.