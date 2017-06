Kesätapahtumien turvajärjestelyihin lisää näkyvää valvontaa ja liikenne-esteitä

Suomen suurien yleisötapahtumien turvallisuusjärjestelyjä on tänä vuonna jouduttu miettimään jonkin verran uusiksi. Suurimpana syynä muutokseen ovat maailmalla tapahtuneet terrori-iskut.

Poliisihallituksen ylikomisario Vesa Pihajoen mukaan tulipalon ja loukkaantumisten kaltaisten perinteisten uhkien lisäksi mahdollisen iskun riski on kasvanut, mutta ei ole Suomessa mitenkään todennäköinen. Useat yleisötilaisuuksien järjestäjät kuitenkin varautuvat muun muassa rekkaiskuihin muuttamalla liikennejärjestelyjä.

- Esimerkiksi näitä ajoreittejä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että varsinaiselle tapahtuma-alueelle ei pääse ajamaan ajoneuvolla suoraan ja kovalla vauhdilla, kertoo Pihajoki.

Tapahtumajärjestäjä laatii festivaalien turvallisuussuunnitelman ja esittää sen paikalliselle poliisille. Pori Jazz -festivaalin toimitusjohtajan Janne Niemisen mukaan tänä vuonna viranomaiset ovat puuttuneet erityisesti tapahtuman liikennejärjestelyihin.

- Kyllä on viranomaisten taholta tullut joitain tarkennuksia, vaikka turvallisuusjärjestelyt ovat jo aiemmin erityisen hyvällä tasolla.

Aiemmin uhkakuvana rattijuoppo

Liikennejärjestelyt ja ihmiset ovat aina olleet riskikartoituksen yläpäässä, sanoo turvallisuuspäällikkö Ville KetonenLocal Crew -yhtiöstä, joka tuottaa muun muassa tapahtumien turvallisuuspalveluja.

- Sellainen muutos on nyt tullut, että aiemmin uhkakuvana on ollut tavallinen liikenneonnettomuus tai rattijuoppo. Tällaisissa kohdissa meidän esteemme ovat olleet aika kevyitä, joilla on lähinnä osoitettu, että tämä alue on nyt varattu yleisölle.

Nyt tällaisia liikennepisteitä on Ketosen mukaan pitänyt harkita uudestaan ja joissain tapauksissa liikenne on estetty ajoneuvolla tai muulla raskaammalla esteellä.

- Joidenkin isojen tapahtumien kohdalla näitä asioita on mietittävä ja käytävä läpi viranomaisten kanssa.

Tekniseen valvontaan panostettu

Ketosen mukaan terrori-iskut maailmalla ovat vaikuttaneet lähinnä tarpeeseen arvioida uudestaan miten turvallisuusjärjestelyjä tuodaan esille ihmisille, jotka miettivät, onko tapahtumaan turvallista tulla.

- Nyt pitää miettiä, miten voimme viestiä turvallisuutta paremmin yleisölle, mitä ei aiemmin tarvinnut juuri tehdä.

Aiemmin alalla on pidetty parhaina turvajärjestelyinä sellaisia, joita yleisö ei erityisesti huomaa, Ketonen sanoo. Nyt tilanne on kääntynyt jopa päinvastaiseksi: turvajärjestelyjen halutaan ja odotetaan näkyvän ja näkyvän isosti.

- Turvatarkastuksenkin odotetaan olevan tietyllä tavalla fyysisempi, että ihmiset voisivat kokea, että nyt hänet on turvatarkastettu.

Local Crew'n Ketosen mukaan turvallisuusalalle tilanne on hankala, sillä alan toimijat ovat panostaneet paljon tekniseen valvontaan, kuten valvontakameroihin.

- Ne eivät näy yleisölle niin selkeästi, mutta lisäävät turvallisuutta. Toisaalta se ei vastaa sellaiseen turvallisuudentunteen kehittämisen tarpeeseen, jossa näkyvyys on tärkeää.

Ketosen mukaan turvallisuusjärjestelyt ovat olleet hyvällä tolalla jo aiemmin.

- Aina kun maailmalla tapahtuu jotain, käymme tietysti tapahtumat perin pohjin läpi ja otamme opiksi mihin tai miten ne voivat vaikuttaa.