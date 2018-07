Kesän tähän mennessä korkein hellelukema on mitattu Turun Artukaisissa, missä lämpötila kohosi iltapäivällä 32,9 asteeseen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Aiempi ennätys oli eilen samalla havaintoasemalla kirjattu 32,7 astetta.

Yli 30 asteen helteitä on koettu tänään laajalti eri puolilla Suomea. Kaikkein kuuminta on länsirannikolla, mutta myös Itä-Suomessa ja Lapissa on mitattu yli 31 asteen lukemia.