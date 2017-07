Kesällä identiteettivaras voi iskeä lompakkoon – näin suojaat henkilötietosi lomamatkalla

Yli kolmannes suomalaisista on huolissaan lompakkovarkauksista, muttei osaa yhdistää lompakon anastusta henkilötietovarkauteen, ilmenee turva- ja vakuutuspalveluyritys mySafetyn teettämästä tutkimuksesta.

Henkilötieto- eli identiteettivarkauksien määrä on kasvanut Suomessa 50 prosenttia vuodessa. Pelkästään viime vuonna tapauksia oli yrityksen mukaan yli 33 000, mikä on yli puolet edellisvuotta enemmän. Ainakin lähes 160 000 suomalaista on jo joutunut identiteettivarkauksien uhriksi.

Henkilötietovarkaudessa otetaan esimerkiksi luottoa tai tehdään ostoksia toisen henkilöllisyyden avulla. Uhri saattaa huomata henkilötietovarkauden vasta kuukausien tai jopa vuosien päästä. Lompakossa säilytetään usein maksu- ja henkilökortteja, joiden avulla henkilön identiteetin voi helposti varastaa.

Henkilötietovarkaus voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla, mutta edelleen erityisesti 18–29-vuotiaat nuoret uskovat identiteettivarkauden tapahtuvan todennäköisemmin ulkomailla (40 prosenttia),

Nuoret ovat tutkimuksen mukaan huolettomampia pankkikortin tunnusluvun suojaamisessa esimerkiksi automaatilla tai kortilla maksettaessa. Nuoret eivät myöskään säilytä verkkopankkitunnuksiaan ja salasanojaan yhtä huolellisesti kuin vanhemmat ikäluokat.

Näin suojaat identiteettisi lomamatkalla:

1. Aseta puhelimeesi pääsykoodi. Matkapuhelin sisältää paljon henkilökohtaisia tietoja, jotka kannattaa suojata pääsykoodilla ja pin-koodilla.

2. Pidä huolta passista. Kuljeta mukana passin kopiota, ja jätä passi esimerkiksi hotellihuoneen tallelokeroon lähtiessäsi kaupungille.

3. Suojaa maksukortin pin-koodi. Kun maksat maksukortilla tai nostat automaatilta rahaa, suojaa pin-koodi kädellä tai muuten. Älä säilytä maksukortteja tai pankkitunnuksia sekä tunnuslukuja samassa paikassa ja vältä niiden kuljettamista mukana lomareissulla.

4. Älä käytä epämääräisiä Wifi-verkkoja puhelimellasi. Identiteettivaras voi kalastella tietojasi huonosti suojatun verkon kautta.

5. Harkitse tarkkaan, mitä tietoja jaat itsestäsi tai matkoistasi sosiaalisessa mediassa.

6. Lomamatkan ajaksi postilaatikko kannattaa lukita tai tehdä postinjakelun siirto. Postilaatikkoon voi matkan aikana kertyä paljon henkilötietoa sisältäviä kirjeitä tai asiakirjoja. Silti vain 30 prosentilla suomalaisista on lukko postilaatikossa.

Vinkit antoi turva- ja vakuutuspalveluyritys mySafetyn asiakaspalveluvastaava Teemu Pohjanlehto.