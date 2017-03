Kesäajasta halutaan eroon – kellonajan siirtely kyllästyttää suomalaisia

Aikoinaan tämän kellon aikojen siirtelysysteemin perusteena käytettiin että olemme paremmin liike-elämän kannalta yhteydessä ajallisesti muuhun eurooppaan. Hah! No, paljonkos siitä on ollut taloudellista etua? - Lama on tullut ihan samoin kuin ennenkin... :D Paremminkin tainnut tulla muita kustannuksia ennemmän.