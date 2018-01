Kerro meille: Aiheuttaako lumenkolaaminen ongelmia? Miten lumi pitäisi kolata?

Postilaatikoiden edustakin pitäisi puhdistaa, kolalla ja lapiolla kadun aurauksen jälkeen. Posti on mukava jakaa laatikoihin ja hakea, kun on aurausvallit pois. Meidän kadulla puhdistaa postilaatikoiden edustaa ainoastaan yksi osakas per laatikkoryhmä, talvesta toiseen. Postiaatikoita on ryhmitelty 4 talon ryhmiksi. Me puhdistajat, pieni joukko, kokoonnuimme ja päätimme lopettaa talkoilun, katsotaan kuinka käy. Huvittavin porukka on yrittäjät, eivät vahingossakaan hipaise postilaatikoita puhdistaakseen lumia pois haittaamasta. Nyyläävät kyllä pihaliittymänsä viimeisen päälle, asuvat vieläpä postilaatikkoryhmitelmän vieressä. Veikkaus on, että postinjakelu keskeytetään, lumivallit haittaavat postin jakelua, ilmoitetaan kirjeellä. Kadun auraaja pukkaa postilaatikot jossakin vaiheessa talvea nurin lumimassojen alle ja rikki, hah,hah,hah. En sekaannu asiaan mitenkään, sielläpä sösslkää. Alkaako postilaatikoiden puhdistus lumista vihdoin kiinnostaa naapureitani, sitä tutkin mielenkiinnolla.