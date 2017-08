Lapissa Kemissä on kateissa 84-vuotias muistisairas nainen, tiedottaa poliisi. Viimeinen havainto Kemin keskustassa asuvasta naisesta tehtiin tiistaina iltapäivästä noin kello neljän aikaan, jolloin nainen oli kotonaan.

Nainen on poliisin mukaan hoikka ja alle 160 senttimetriä pitkä. Hänellä on kiharat hiukset ja hänen liikuntakykynsä on hyvä. Tiedossa ei ole, mitä naisella on päällään.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnot hätänumeroon.