Kemikaalialtistuminen uhkaa jopa miljoonaa suomalaista – rakennusten purkutyöt pahimpia altistajia

Rakennusten purkaminen ja lujitemuovin parissa työskentely kuuluvat vaarallisimpiin töihin kemikaalialtistuksen kannalta. Työterveyslaitos selvitti, missä töissä ja ammateissa on suurin riski sairastua kemikaalialtistuksen vuoksi. Listan kärjessä ovat myös kaivos- ja louhostoiminnan pölyinen työ ja lattioiden päällystäminen.

Noin miljoona suomalaista altistuu työssään erilaisille pölyille, kaasuille tai muille kemiallisille tekijöille.

Altistuminen aiheuttaa Työterveyslaitoksen mukaan ammattitauteja ja muita työperäisiä sairauksia, jopa kuolemia. Euroopan unionin maissa 44 prosenttia työhön liittyvistä kuolemista johtuu altistumisesta vaarallisille aineille.

– Vaikka tietoa yksittäisistä altisteista on paljon, tieto on hajallaan ja tiedon käyttö työpaikoilla hankalaa. Terveysriskejä ei tunnisteta, ja monet erityisen altistavat työt on ulkoistettu pienille alihankkijoille, joilla ei ole valmiuksia kemikaalihaittojen ehkäisyyn, sanoo vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen tiedotteessa.

Riskitöiden top 10 -listalla ovat myös esimerkiksi leipomossa työskentely, betonituotteiden valmistus sekä automaalarin työ.