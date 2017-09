Kellistyykö karhu väärin keinoin? – "Olen hyvin pettynyt"

Karhunmetsästyksessä rikotaan jatkuvasti lakia. Kilpajuoksu metsän kuningasta jahdattaessa on niin kovaa, ettei kiellettyjäkään keinoja aina kaihdeta.

Suomen Riistakeskuksen mukaan ravintohoukuttimien käyttö karhunmetsästyksessä yleistyy, vaikka sen on yksiselitteisesti kiellettyä. Valvonta on vaikeaa, ja tulkinnanvaraisuuksille on liian paljon tilaa.

Tänä syksynä tuli ilmi epäilty törkeä metsästysrikos Kuhmossa. Karhua kaadettaessa käytettiin ilmeisesti apuna haaskaa. Tutkinnassa on myös epäilty laaja metsästysrikosvyyhti viime syksyltä. Silloin Kuhmossa kaadettiin ravintohoukutinta käyttäen kaksi karhua ja yritettiin kaataa ainakin neljää karhua.

Miten ravintohoukuttimen käyttöä voidaan valvoa, Kainuun alueella työskentelevä Metsähallituksen erätarkastaja Seppo Toikkanen?

– Pitkälti toimimme saamiemme vinkkien varassa. En ihmettele, että seurue, joka toimii laillisesti, käräyttää ravintohoukuttimia käyttävän jahtiporukan. Laittomasti toimivat metsästäjät saavat ravintohoukuttimilla niin suuren edun, ettei peli ole missään nimessä reilua.

Miten ravintohoukuttimia käytetään?

– Ennen saatettiin viedä metsään sian tai lehmän ruho, nyt syötetään vain pieniä määriä ja vähän aikaa. Ilman vihjettä näiden paikkojen löytäminen on todella vaikeaa.

Käyttävätkö metsästäjät hyväkseen karhujen katselu- ja kuvauspaikkoja, joihin karhuja houkutellaan ruoalla?

– Tässä liikutaan harmaalla alueella. Usein on vaikea todeta, onko lakia rikottu. Metsästäjät tivaavat meiltä jatkuvasti, kuinka lähellä kuvauspaikkoja saa metsästää. Metrimääriä emme voi antaa, mutta mieleen muistuu vanha hovioikeuden tuomio, jossa metsästäjiä rankaistiin karhunkaadosta 1,6 kilometrin päässä ruokintapaikasta. Olen ohjeistanut, että pysykää kuvauspaikoilta ainakin niin kaukana kuin määrättiin silloin, kun kuvauspaikat olivat rauhoitettuja.

Millaisen arvosanan annat metsästyskurista Kainuussa liikkuville karhunjahtaajille?

– Poronhoitoalueen puolella arvosanaksi tulee kohtuullinen, rajan toisella puolella valitettavasti huono. Olen hyvin pettynyt siihen, miten paljon ravintohoukuttimia käytetään Etelä-Kainuussa.