Kelan pääjohtaja: Toimeentulotuen hakijamäärät kasvaneet kymmenyksellä

Perustoimeentulotuen siirtyminen kunnista Kelan vastuulle on kasvattanut toimeentuloa hakevien asiakkaiden määrää noin kymmenellä prosentilla, arvioi Oulussa tiistaina vieraillut Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.

Toimeentulotukea voi hakea nyt sähköisesti. Tätä pidetään yhtenä syynä etuuden käytön kasvuun.

Kelan Pohjoisen vakuutuspiirin johtaja Arto Rautio uskoo, että Kelassa asioidaan myös matalammalla kynnyksellä kuin sosiaalitoimiston luukulla aiemmin.

Kelan hallituksen puheenjohtajan Terttu Savolaisen mukaan toimeentuloa hakevien määrän kasvaminen ei tässä mielessä ole kielteinen asia.

– Pidämme tärkeänä, että ne, joilla on oikeus etuuteen, myös hakevat sitä.

Aaltosen mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ilmenneet ongelmat on nyt voitettu. Käsittelyajat on saatu koko maassa alle Kelan takaaman seitsemän päivän. Oulussa keskimääräinen käsittelyaika on ollut viime aikoina noin viisi arkipäivää.

Hakemusruuhkan käsittelyyn rekrytoitu työvoima on jatkanut Kelan palveluksessa. Aaltonen sanoo, ettei viime vuoden lopun henkilöstövahvuuteen ole paluuta ainakaan lähivuosina.