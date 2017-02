Kelan etuusjohtaja: ”Ehdottomasti kesään mennessä ruuhka pitää olla purettu”

Perustoimeentulotuen käsittelyn siirto kunnilta Kelalle on ruuhkauttanut Kelan palveluja. Kela on rekrytoimassa lisää etuuskäsittelijöitä ruuhkien helpottamiseksi. Kelan etuusjohtaja Anne Neimala ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa tarkkaa määrää.



– Arvioisin, että noin viitisenkymmentä, Neimala kertoo.



Uudet rekrytoitavat ovat uusia työntekijöitä ja paikat ovat avoimessa haussa. Neimalan mukaan kaikki uudet työntekijät eivät ole heti valmiita etuuskäsittelyyn. Heitä koulutetaan tehtäviin ja paljon riippuu palkattavan työntekijän omasta taustasta ja osaamisesta.



– Kuukausi saattaa mennä, että ovat täysin hyödynnettävissä. Asiaa otetaan haltuun askel kerrallaan. Nyt on tehty jo sellaisia rekrytointeja, että työntekijällä on vanhaa toimeentulotukiosaamista ennestään. He pääsevät nopeasti työhön käsiksi, Neimala kertoo.



Kelassa ei ole pysytty lakisääteisessä hakemusten käsittelyajassa. Perustoimeentulotukeen liittyviä hakemuksia tulee Neimalan mukaan päivittäin useita tuhansia. Lakisääteinen seitsemän arkipäivän käsittelyaika saattaa mennä umpeen satojen hakemusten osalta päivittäin tällä hetkellä.



Syntyneen suman purkamisessa menee aikaa.



– Toivomme, että mahdollisimman pian saisimme ruuhkat purettua. Ehdottomasti kesään mennessä pitää olla purettu. Siirtymäajan päätyttyä meillä on parempi näkymä siitä, mikä tilanne on, Neimala kertoo.



Siirtymäaika tarkoittaa sitä, että kunnat ovat voineet tehdä vielä maaliskuun loppuun saakka voimassa olevia perustoimeentulotukipäätöksiä. Siirtymäajan jälkeen nekin siirtyvät Kelalle. Onko silloin odotettavissa uusi suma?



– Odotamme maaliskuun lopussa noin 25 000 hakemusta. Ne ovat pääosin Helsingistä. Se on kerralla suuri määrä ja varmasti aiheuttaa hetkellisesti ruuhkautumisen. Hakemusmäärien perusteella arvioimme, että suurin osa kunnista siirtyvistä asiakkaista on jo nyt hakenut toimeentulotukea Kelasta.



Neimala kertoo, että siirtymäajan päättyessä arvioidaan uudestaan rekrytointitarve.



Kelalla on lisärekrytointien jälkeen useampi sata perustoimeentulotuen etuuskäsittelijää. Määrä vaihtelee päivittäin, koska etuuskäsittelijät käsittelevät myös muita hakemuksia kuin perustoimeentulotukihakemuksia. Kelalla on tällä hetkellä selvästi vähemmän käsittelijöitä kuin kunnissa ennen uudistusta. Miksi Kela ei varautunut paremmin?



– Olemme yrittäneet varautua parhaalla mahdollisella tavalla. Sen tiesimme, että ruuhkaa tulee. Selvästi on vienyt nämä ensimmäiset ratkaisut enemmän aikaa kuin arvioitiin, sillä muodostamme asiakkuuden nollasta ja asiakkaan tilanteen selvittäminen vie aikaa. Sekin varmasti vaikuttaa, että meillä on paljon uusia työntekijöitä. Kaikki tekevät parhaansa, Neimala kertoo.