Toimeentulotukea hoidetaan Kelassa edelleen huomattavasti pienemmällä henkilömäärällä kuin aiemmin kunnissa. Vähennys on laskennallisesti lähes tuhat henkilötyövuotta.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan on tuonut Kelalle lähes 200 000 uutta asiakasta, ja hakemusten käsittely on pahoin ruuhkautunut. Uusien työntekijöiden pestaaminen on Kelan mukaan nyt loppusuoralla.